MEB Uzman öğretmen ve başöğretmen başvuruları ne zaman, şartları neler? UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU 2023!

"Uzman öğretmen nasıl olunur, şartları neler?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bununla birlikte binlerce kişi sınav tarihini araştırmaya başladı. Başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından, konuya ilişkin detaylar netlik kazandı. Peki, "2023 Uzman öğretmen ve başöğretmen başvuruları ne zaman, nasıl başvurulur?" İşte MEB son dakika açıklaması!