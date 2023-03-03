Taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? Taşerona kadro ne zaman çıkacak 2023? 3 Mart son durum!

"Taşerona kadro çıktı mı, ne zaman?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor.90 bin taşerona kadroda son durum vatandaşlar tarafından sıklıkla takip edliyor. Özellikle Meclis'in ertelenmesinden sonra, "90 bin taşerona kadro yok mu, ne zaman verilecek?é soruları gündeme getirildi. Geçtiğimiz aylarda sözleşmeliye kadro Resmi Gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi. İşte 90 bin taşerona kadro son dakika gelişmeleri...