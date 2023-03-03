03 Mart 2023, Cuma
Taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? Taşerona kadro ne zaman çıkacak 2023? 3 Mart son durum!
"Taşerona kadro zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına ara veren Meclis, meaisine 28 Şubat 2023 tarihinde başladı.TBMM'nin açılmasının ardından Taşerona kadro çıkacak mı, verilecek mi? sorusu gündeme getirildi. Taşerona kadro son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 90 bin taşeron işçi kamuda işçi statüsüne geçebilmek için çalışmanın tamamlanmasını bekliyor. İşte, konuya dair son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 03.03.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 09:21
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