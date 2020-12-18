Tarım ve Orman Bakanlığı kamuoyunda gündeme gelen asılsız iddialar ve gerçekleri açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hükümet üzerinda baskı oluşturmak ve halkı isyan noktasına getirmek için atılan iftiralara cevap verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, kamuoyunda gündeme gelen asılsız iddialar ve gerçekler hakkında açıklama yaptı.