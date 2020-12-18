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Haberler Galeri Tarım ve Orman Bakanlığı kamuoyunda gündeme gelen asılsız iddialar ve gerçekleri açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı kamuoyunda gündeme gelen asılsız iddialar ve gerçekleri açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hükümet üzerinda baskı oluşturmak ve halkı isyan noktasına getirmek için atılan iftiralara cevap verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, kamuoyunda gündeme gelen asılsız iddialar ve gerçekler hakkında açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 15:34 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 15:35
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Tarım ve Orman Bakanlığı kamuoyunda gündeme gelen asılsız iddialar ve gerçekleri açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hükümet üzerinda baskı oluşturmak ve halkı isyan noktasına getirmek için atılan iftiralara cevap verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım ve Orman Bakanlığı kamuoyunda gündeme gelen asılsız iddialar ve gerçekleri açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, kamuoyunda gündeme gelen asılsız iddialar ve gerçekler hakkında açıklama yaptı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı kamuoyunda gündeme gelen asılsız iddialar ve gerçekleri açıkladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı kamuoyunda gündeme gelen asılsız iddialar ve gerçekleri açıkladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı kamuoyunda gündeme gelen asılsız iddialar ve gerçekleri açıkladı