2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle bekçi sınavı ne zaman? Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 bekçilik sınavı için beklenen açıklama Polis Akademisi Başkanlığı tarafından geldi. İçişleri Bakanlığı bekçi alımı başvurularını daha önceden tamamlayan ve ön sağlık kontrollerinden başarıyla geçen adaylar, 2020 bekçilik yazılı sınavına www.meb.gov.tr internet adresinden alacakları sınav giriş belgeleri ile katılacaklar. Duyurunun ardından başvuruda bulunacak adaylar için detayları ahaber.com.tr olarak yazımızda derledik. İşte, 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle bekçi sınavı ne zaman? Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı?