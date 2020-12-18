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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bekçi alımı son dakika: 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle bekçi sınavı ne zaman? Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Bekçi alımı son dakika: 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle bekçi sınavı ne zaman? Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı?
2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle bekçi sınavı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından beklenen sınav açıklaması geldi. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'nın İstanbul'da yapılacağı ve sınavda toplam 100 soru sorulacağı belirtildi. Pandemi nedeniyle ertelenen alımlar sonrasında adaylar başvuru tarihini araştırmaya başladı. İşte, 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle bekçi sınavı ne zaman? Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.12.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 15:50
2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle bekçi sınavı ne zaman? Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 bekçilik sınavı için beklenen açıklama Polis Akademisi Başkanlığı tarafından geldi. İçişleri Bakanlığı bekçi alımı başvurularını daha önceden tamamlayan ve ön sağlık kontrollerinden başarıyla geçen adaylar, 2020 bekçilik yazılı sınavına www.meb.gov.tr internet adresinden alacakları sınav giriş belgeleri ile katılacaklar. Duyurunun ardından başvuruda bulunacak adaylar için detayları ahaber.com.tr olarak yazımızda derledik. İşte, 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle bekçi sınavı ne zaman? Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?
2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 16 Ocak 2021 Cumartesi günü, saat 14.00'da gerçekleşecek. 100 sorudan oluşacak olan sınav İstanbul'da gerçekleşecek. Sınavda süre 120 Dakika olacak. Sorularda 5(beş) cevap seçenek sayısı olacak. Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.
Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.
Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.