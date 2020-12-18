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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 8 bin polis alımı: POMEM başvuruları, mülakatları ne zaman bitiyor? 27. POMEM başvuru ücreti nasıl ödenir? Son gün... 8 bin polis alımı: POMEM başvuruları, mülakatları ne zaman bitiyor? 27. POMEM başvuru ücreti nasıl ödenir? Son gün...
POMEM başvuruları ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. POMEM başvuruları 8-21 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre 8 bin polis alınacak. İnternet üzerinden ön başvurular başvuru ücretini yatırdıktan sonra yapılacak. Adaylar başvuru sürecini araştırmaya başlandı. İşte, POMEM başvuruları ne zaman bitiyor? 27. POMEM başvuru ücreti nasıl ödenir? Son gün...
Giriş Tarihi: 18.12.2020 15:25 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 15:35
POMEM başvuruları, mülakatları ne zaman bitiyor? 27. POMEM başvuru ücreti nasıl ödenir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 27. dönem polis alımı başvuruları sürüyor. Polis adayları için başvuru süreci 8 Aralık tarihinde başladı ve 21 Aralık'ta sona erecek. Lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, ön lisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday alımı yapılacak. İşte, POMEM başvuruları, mülakatları ne zaman bitiyor? 27. POMEM başvuru ücreti nasıl ödenir? Son gün...
GALERİ DEVAM EDİYOR
POMEM alımı başvuru ücretinin nasıl yatırıldığı merak edilen konular arasında yerini aldı. 27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, ön lisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday alımı yapılacak. Adayların 150 TL olan sınav ücretini de yatırmaları gerekiyor. Başvuru ücreti 21 Aralık 2020 saat 17:00'ye ödenebilecek.
POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL (Yüz Elli) 08 Aralık 2020 saat 09:00'dan 21 Aralık 2020 saat 17:00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "27. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesaba yatırılacaktır.
Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir.
Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.
Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır. İnternet üzerinden ön başvurular başvuru ücretini yatırdıktan sonra yapılacaktır.
27. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,