8 bin polis alımı: POMEM başvuruları, mülakatları ne zaman bitiyor? 27. POMEM başvuru ücreti nasıl ödenir? Son gün...

POMEM başvuruları ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. POMEM başvuruları 8-21 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre 8 bin polis alınacak. İnternet üzerinden ön başvurular başvuru ücretini yatırdıktan sonra yapılacak. Adaylar başvuru sürecini araştırmaya başlandı. İşte, POMEM başvuruları ne zaman bitiyor? 27. POMEM başvuru ücreti nasıl ödenir? Son gün...