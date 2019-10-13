Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: İşte vatandaşın hayatını tehlikeye sokan alkollü ve alkolsüz içecekler!

Vatandaşların sağlığını hiçe sayan alkollü ve alkösüz içeceklerin listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi vatandaşların merak konusu oldu. Vatandaşlara sağlıksız ürünler yediren ve içiren firmalar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edildi. Son tahlillerde 618 firmanın 1211 parti üründe taklit ya da tağşiş yaptığı tespit edilirken, vatandaşlara ''içecek'' adı altında sağlığı tehlikeye düşürecek maddeler içiren firmalar ve ürünler tek tek ifşa edildi. İşte, içinde her türlü yabancı madde bulunan alkollü ve alkolsüz içecekler...