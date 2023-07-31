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Haberler Galeri Tarık Özerbay kimdir, kaç yaşında, nereli? Esenyurt Tekel Bayi faili Tarık Özerbay yakalandı mı?

Tarık Özerbay kimdir, kaç yaşında, nereli? Esenyurt Tekel Bayi faili Tarık Özerbay yakalandı mı?

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan tekel bayi katliamının faili Tarık Özerbay hakkındaki detaylar merak ediliyor. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki bir tekel bayiinde meydana gelen korkunç olay, 00.15 sıralarında gerçekleşti. İş yerine gelen 4 kişi, içeride bulunan 3 kişiye acımasızca saldırdılar ve adeta kurşun yağdırdılar. İşte Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ı öldüren Tarık Özerbay hakkındaki detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2023 09:00
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Tarık Özerbay kimdir, kaç yaşında, nereli? Esenyurt Tekel Bayi faili Tarık Özerbay yakalandı mı?

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan tekel bayi katliamının faili Tarık Özerbay hakkındaki detaylar merak ediliyor. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki bir tekel bayiinde meydana gelen korkunç olay, 00.15 sıralarında gerçekleşti. İş yerine gelen 4 kişi, içeride bulunan 3 kişiye acımasızca saldırdılar ve adeta kurşun yağdırdılar. İşte Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ı öldüren Tarık Özerbay hakkındaki detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarık Özerbay kimdir, kaç yaşında, nereli? Esenyurt Tekel Bayi faili Tarık Özerbay yakalandı mı?

Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki bir tekel bayiinde meydana gelen korkunç olay, 00.15 sıralarında gerçekleşti. İş yerine gelen 4 kişi, içeride bulunan 3 kişiye acımasızca saldırdılar ve adeta kurşun yağdırdılar.

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Tarık Özerbay kimdir, kaç yaşında, nereli? Esenyurt Tekel Bayi faili Tarık Özerbay yakalandı mı?

Saldırı sonucunda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken, 21 yaşındaki Yusuf Erzen de yaralandı.

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Tarık Özerbay kimdir, kaç yaşında, nereli? Esenyurt Tekel Bayi faili Tarık Özerbay yakalandı mı?

Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Yusuf Erzen'i tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise olayın ardındaki şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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Tarık Özerbay kimdir, kaç yaşında, nereli? Esenyurt Tekel Bayi faili Tarık Özerbay yakalandı mı?

Esenyurt'ta iki kişinin öldürüldüğü tekel bayisindeki silahlı saldırının şüphelilerinden Murat Özer Esenyurt'ta yakalandı. Ekiplerin, diğer şüpheliler yakalamak için çalışması sürüyor.