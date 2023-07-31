Tarık Özerbay kimdir, kaç yaşında, nereli? Esenyurt Tekel Bayi faili Tarık Özerbay yakalandı mı?

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan tekel bayi katliamının faili Tarık Özerbay hakkındaki detaylar merak ediliyor. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki bir tekel bayiinde meydana gelen korkunç olay, 00.15 sıralarında gerçekleşti. İş yerine gelen 4 kişi, içeride bulunan 3 kişiye acımasızca saldırdılar ve adeta kurşun yağdırdılar. İşte Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ı öldüren Tarık Özerbay hakkındaki detaylar...