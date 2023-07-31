LGS 2. nakil başvuru tarihleri | Lise 2. nakil işlemleri başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? MEB takvimi 2023-2024

LGS 1. Nakil başvuruları 24-28 Temmuz tarihleri arasında alındı. Sonuçları için binlerce öğrencinin gözleri MEB'e çevrildi. Yeni eğitim öğretim yılında ortaöğretim sıralarında yerleşen binlerce öğrenci, okul değişikliği için LGS 2. nakil başvurularını merak ediyor. 2023-2024 MEB LGS Lise 2. Nakil başvuru tarihleri ne zaman? Lise 2. nakil işlemleri başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?