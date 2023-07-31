31 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri LGS 2. nakil başvuru tarihleri | Lise 2. nakil işlemleri başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? MEB takvimi 2023-2024

LGS 2. nakil başvuru tarihleri | Lise 2. nakil işlemleri başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? MEB takvimi 2023-2024

LGS 1. Nakil başvuruları 24-28 Temmuz tarihleri arasında alındı. Sonuçları için binlerce öğrencinin gözleri MEB'e çevrildi. Yeni eğitim öğretim yılında ortaöğretim sıralarında yerleşen binlerce öğrenci, okul değişikliği için LGS 2. nakil başvurularını merak ediyor. 2023-2024 MEB LGS Lise 2. Nakil başvuru tarihleri ne zaman? Lise 2. nakil işlemleri başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2023 06:41 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 06:41
  • 1
  • 8
LGS 2. nakil başvuru tarihleri | Lise 2. nakil işlemleri başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? MEB takvimi 2023-2024

LGS tercih sonuçları ile yerleştiği okulu değiştirmek isteyen adaylar, geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimiyle belirlenen tarihlerde yeni yerleşmek istedikleri okulların listesini yaparak LGS 1. Nakil başvurusunda bulunmuştu. Bugün açıklanan sonuçlarla, tercih ettikleri okullara yerleşemeyen adaylar LGS 2. Nakil başvuru tarihleri hakkında araştırmalara başladılar. Peki lise 2. nakil işlemleri başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
LGS 2. nakil başvuru tarihleri | Lise 2. nakil işlemleri başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? MEB takvimi 2023-2024

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2023 LGS tercih sonuçları son dakika açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını 24 Temmuz 2023 Perşembe günü erişime açtı.

  • 3
  • 8
LGS 2. nakil başvuru tarihleri | Lise 2. nakil işlemleri başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? MEB takvimi 2023-2024

Yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

LGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

  • 4
  • 8
LGS 2. nakil başvuru tarihleri | Lise 2. nakil işlemleri başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? MEB takvimi 2023-2024

BAŞVURU SÜRECİ SONA ERD!

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında alındı.

  • 5
  • 8
LGS 2. nakil başvuru tarihleri | Lise 2. nakil işlemleri başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? MEB takvimi 2023-2024

LGS NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.