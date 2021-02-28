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Haberler Galeri Son karar verildi! Lise sınavları ertelendi mi? 1 Mart Pazartesi sınav var mı? Sınavlar ne zaman yüz yüze mi yapılacak?

Son karar verildi! Lise sınavları ertelendi mi? 1 Mart Pazartesi sınav var mı? Sınavlar ne zaman yüz yüze mi yapılacak?

Son dakika... Lise sınavları ne zaman yapılacak? Yeni eğitim öğretim dönemine uzaktan eğitimle başlayan liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların yüz yüze yapılacağı bildirilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise sınavları hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, lise sınavları ertelendi mi? 1 Mart Pazartesi sınav var mı? Sınavlar ne zaman yüz yüze mi yapılacak?İşte lise sınavları hakkında merak edilen her şey...

Giriş Tarihi: 28.02.2021 12:56 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 12:56
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Son karar verildi! Lise sınavları ertelendi mi? 2021 1. dönem lise sınavları ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?
Son karar verildi! Lise sınavları ertelendi mi? 2021 1. dönem lise sınavları ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?

Lise sınavları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Mart ayında yüz yüze eğitime geçiş için planlar yapılırken, gözler lise sınavlarının gerçekleştirileceği tarihe çevrildi. İllerin salgın koşullarına göre 2 Mart itibarıyla 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek. Şimdi ise sınavların yapılacağı tarih merak ediliyor. Peki, lise sınavları ertelendi mi? 1 Mart Pazartesi sınav var mı? Sınavlar ne zaman yüz yüze mi yapılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son karar verildi! Lise sınavları ertelendi mi? 2021 1. dönem lise sınavları ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?
Son karar verildi! Lise sınavları ertelendi mi? 2021 1. dönem lise sınavları ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?

LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak. Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.

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Son karar verildi! Lise sınavları ertelendi mi? 2021 1. dönem lise sınavları ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?
Son karar verildi! Lise sınavları ertelendi mi? 2021 1. dönem lise sınavları ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?

SINAVLAR YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak.

Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak. Sınav tarihleri, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek.

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Son karar verildi! Lise sınavları ertelendi mi? 2021 1. dönem lise sınavları ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?
Son karar verildi! Lise sınavları ertelendi mi? 2021 1. dönem lise sınavları ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?

SORUMLULUK SINAVLARININ PLANLAMASI

Sorumluluk sınavları da 1-31 Mart döneminde tamamlanacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince planlanacak.

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler, istemeleri halinde, KKTC dahil bulundukları yerleşim yerlerinde öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında, aynı okul türü bulunmaması halinde aynı programı uygulayan resmi ve özel okullarda sınavlara girebilecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde ise öğrenciler, bulundukları yerleşim yerlerine yakın il ve ilçelerde, kayıtlı olduğu okulla aynı okul/program türü/alan/dalı bulunması şartıyla sınavlara girebilecekler.

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Son karar verildi! Lise sınavları ertelendi mi? 2021 1. dönem lise sınavları ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?
Son karar verildi! Lise sınavları ertelendi mi? 2021 1. dönem lise sınavları ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?

LİSELERDE İKİNCİ DÖNEM YAPILACAK SINAVLARIN PLANLAMASI

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencinin her dersten sınav puanı, performans çalışması puanı ve derse katılıma ilişkin performans puanı ile öğrenciye dersi ve konusu birinci dönem belirlenip verilen ve öğrencinin ikinci dönem ders öğretmenine teslim etmesi gereken proje ödevi puanıyla belirlenecek.

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