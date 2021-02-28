Son karar verildi! Lise sınavları ertelendi mi? 1 Mart Pazartesi sınav var mı? Sınavlar ne zaman yüz yüze mi yapılacak?

Son dakika... Lise sınavları ne zaman yapılacak? Yeni eğitim öğretim dönemine uzaktan eğitimle başlayan liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların yüz yüze yapılacağı bildirilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise sınavları hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, lise sınavları ertelendi mi? 1 Mart Pazartesi sınav var mı? Sınavlar ne zaman yüz yüze mi yapılacak?İşte lise sınavları hakkında merak edilen her şey...

Giriş Tarihi: 28.02.2021 12:56 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 12:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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