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Haberler Galeri Son dakika: Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde görüş süresi uzatıldı

Son dakika: Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde görüş süresi uzatıldı

Son dakika haberi... Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında cezavi görüş süreleri uzatılmıştı. Daha önce yapılan açıklamada 15 Mayıs'a kadar uzatılan bu süre yeniden ertelendi. Adalet Bakanlığı tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Koronavirüs nedeniyle ertelenen cezaevi görüşleri ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 17.05.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 12:09
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Son dakika: Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde görüş süresi uzatıldı

Son dakika... Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Corona virüsü salgını nedeniyle yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Bu kapamda cezaevlerinde ziyaretçi görüşleri 15 Mayıs tarihine kadar ertelenmişti. Adalet Bakanlığı tarafından cezaevlerine ilişkin alınan tedbirlerin süresini Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında yeniden uzattı. Peki, cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Koronavirüs nedeniyle ertelenen cezaevi görüşleri ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

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Son dakika: Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde görüş süresi uzatıldı

CEZAEVİ GÖRÜŞLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Adalet Bakanlığından alınan bilgiye göre, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri 30 Mayıs'a kadar ertelendi.

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Son dakika: Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde görüş süresi uzatıldı

Ayrıca birden fazla koğuşla birlikte yapılan faaliyetlerin, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımının, ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubunun, dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulamasının ertelenmesine ilişkin süre de aynı tarihe kadar uzatıldı.

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Son dakika: Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde görüş süresi uzatıldı

Tedbirler çerçevesinde tutuklu ve hükümlü yakınları zorunlu durumlarda ziyaretlerini başsavcılık kararıyla yapabilecek. Avukatlar zorunlu durumlarda maske ve eldiven takarak kapalı görüş yapabilecek.

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Son dakika: Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde görüş süresi uzatıldı

CEZAEVLERİNE KABUL EDİLECEK HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İÇİN YENİ UYGULAMA

Öte yandan Adalet Bakanlığının aldığı karar kapsamında, cezaevlerine yeni giriş yapacak tutuklu ve hükümlülere muayeneleri sırasında PCR testi uygulanacak.