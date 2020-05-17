Son dakika: Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde görüş süresi uzatıldı

Son dakika haberi... Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında cezavi görüş süreleri uzatılmıştı. Daha önce yapılan açıklamada 15 Mayıs'a kadar uzatılan bu süre yeniden ertelendi. Adalet Bakanlığı tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Koronavirüs nedeniyle ertelenen cezaevi görüşleri ne zaman başlayacak?