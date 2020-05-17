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Haberler Galeri Bugün 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri kaç? | SON DAKİKA HABERLER

Bugün 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri kaç? | SON DAKİKA HABERLER

Son dakika.... 65 yaş ve üstü vatandaşların izin saatleri değişti. Koronavirüs salgını sonrası uzun bir aranın ardından ilk defa geçtiğimiz hafta sonu dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni karar alındı. 17 Mayıs'ta hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi üzerine sokağa çıkma saatleri değiştirildi. İkinci kez dışarıya çıkmaya hazırlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, bugün 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri kaç? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 10:14
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Bugün 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri kaç? | SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... 65 yaş ve üstü vatandaşlar saat kaçta sokağa çıkabilecekler? Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 17 Mayıs'ta 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma saatleri değiştirildi. Bugün ikinci kez sokağa çıkmaya hazırlanan 65 yaş üstü vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyorlar. Öte yandan bugün sokağa çıkacak 65 yaş ve üstüne egzersiz önerisi geldi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri kaç?

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Bugün 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri kaç? | SON DAKİKA HABERLER

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ KAÇTA?

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla pazar günü 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma saati 12.00-18.00 şeklinde değiştirildi.

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Bugün 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri kaç? | SON DAKİKA HABERLER

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların, ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile 17 Mayıs Pazar 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağının duyurulduğu hatırlatıldı.

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Bugün 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri kaç? | SON DAKİKA HABERLER

Meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının pazar günü yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, bu kapsamdaki vatandaşların sokağa çıkma saatlerinin değiştirildiği bildirilen açıklamada, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Bugün 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri kaç? | SON DAKİKA HABERLER

BUGÜN SOKAĞA ÇIKACAK 65 YAŞ VE ÜSTÜNE EGZERSİZ ÖNERİSİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Evren Yaşar, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlanma ile birlikte tüm insanlarda kas dokusunda azalma ve kemiklerde değişen derecelerde zayıflama gerçekleştiğini belirtti.