Bugün 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri kaç? | SON DAKİKA HABERLER

Son dakika.... 65 yaş ve üstü vatandaşların izin saatleri değişti. Koronavirüs salgını sonrası uzun bir aranın ardından ilk defa geçtiğimiz hafta sonu dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni karar alındı. 17 Mayıs'ta hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi üzerine sokağa çıkma saatleri değiştirildi. İkinci kez dışarıya çıkmaya hazırlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, bugün 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri kaç? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 10:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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