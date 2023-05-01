Şehit polis memuru Özgür Barçın'ın babası Mücahit Barçın: Türk vatanını kimse yıkamayacak

Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki polis noktasında meydana gelen patlamada şehit olan polis memuru Özgür Barçın için tören düzenlendi. Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Burada açıklama yapan şehit babası Mücahit Barçın, "Bizi, Türk vatanını kimse yıkamayacak. Ayaktayız, dimdik ayaktayız." mesajını verdi. Şehidin dayısı Yüksek Eroğlu ise, "Altılı, yedili, sekizli oyunlarında boğulsun. Kahhar ismiyle Rabbim onları kahretsin inşallah" dedi.