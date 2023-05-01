01 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri AÖL SINAV SONUÇLARI açıklandı mı 2023? MEB AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? aol.meb.gov.tr

AÖL SINAV SONUÇLARI açıklandı mı 2023? MEB AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? aol.meb.gov.tr

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023! MEB tarafından düzenlenen 2. Dönem Açık Lise sınavları 24 Nisan'da başladı ve 30 Nisan'da tamamlanmıştı. Sınavların sona ermesinin ardından binlerce öğrenci, MEB'den yapılacak son dakika duyurusuna odaklandı. Peki AÖL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, AÖL sıanv sonucu öğrenme ekranı!

Giriş Tarihi: 01.05.2023 17:09 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 17:12
  • 1
  • 11
AÖL SINAV SONUÇLARI açıklandı mı 2023? MEB AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? aol.meb.gov.tr

AÖL 2.dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. 30 Nisan'da tamamlanan sınavlar için gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
AÖL SINAV SONUÇLARI açıklandı mı 2023? MEB AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? aol.meb.gov.tr

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem sınavları 30 Nisan'da sona erdi. Açık Öğretim sınav sonuçları henüz açıklanmadı ve açıklanma tarihine ilişkin MEB'den henüz bir açıklama gelmedi.

  • 3
  • 11
AÖL SINAV SONUÇLARI açıklandı mı 2023? MEB AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? aol.meb.gov.tr

Açık lise sınav sonuçlarıyla ilgili herhangi bir bilgi açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

  • 4
  • 11
AÖL SINAV SONUÇLARI açıklandı mı 2023? MEB AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? aol.meb.gov.tr

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacak.

MEB AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • 5
  • 11
AÖL SINAV SONUÇLARI açıklandı mı 2023? MEB AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? aol.meb.gov.tr

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacak.