01 Mayıs 2023, Pazartesi
AÖL SINAV SONUÇLARI açıklandı mı 2023? MEB AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? aol.meb.gov.tr
AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023! MEB tarafından düzenlenen 2. Dönem Açık Lise sınavları 24 Nisan'da başladı ve 30 Nisan'da tamamlanmıştı. Sınavların sona ermesinin ardından binlerce öğrenci, MEB'den yapılacak son dakika duyurusuna odaklandı. Peki AÖL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, AÖL sıanv sonucu öğrenme ekranı!
Giriş Tarihi: 01.05.2023 17:09 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 17:12
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