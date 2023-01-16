TARİH VERİLDİ! İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Bu hafta havalar nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini!

Ocak ayının ortasına gelinmesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan atandaşlar tarafından kar beklentisi oluştu. Son zamanların en sıcak Aralık ayının da geride kalmasıyla gözler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Yurdun Doğu kesimlerinde başlayan kar yağışının İstanbul'da da geleceğini belirten uzmanlar tarih verdi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte, 5 günlük hava tahminleri!

Giriş Tarihi: 16.01.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 13:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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