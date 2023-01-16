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TARİH VERİLDİ! İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Bu hafta havalar nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini!

Ocak ayının ortasına gelinmesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan atandaşlar tarafından kar beklentisi oluştu. Son zamanların en sıcak Aralık ayının da geride kalmasıyla gözler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Yurdun Doğu kesimlerinde başlayan kar yağışının İstanbul'da da geleceğini belirten uzmanlar tarih verdi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte, 5 günlük hava tahminleri!

Giriş Tarihi: 16.01.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 13:14
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TARİH VERİLDİ! İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman? Bu hafta havalar nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini!

Son 52 yılın en sıcak Aralık ayını geçiren İstanbullular, "Kar yağacak mı, ne zaman yağacak?" sorusunu gündeme taşıyor. Yurdun Doğu kesimlerinde başlayan kar yağışının İstanbul'a da geleceğini belirten uzmanlar tarih verdi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte, uzmanlardan gelen tahminler...

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TARİH VERİLDİ! İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman? Bu hafta havalar nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini!

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK 2023?

Hava sıcaklıklarının bir süre daha mevvsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirten uzmanlar, bu surumun çok da uzun sürmeyeceğinin altını çizdi.

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TARİH VERİLDİ! İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman? Bu hafta havalar nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini!

Balkanlardan ülkemize girmesi beklenen Sibirya soğukları Gürcistan üzerinden geçerek ülkemizi teyet geçerken önümüzdeki hafta, Cezayir-Moritanya üzerinden gelip Akdeniz'i Yunanistan üzerinden aşarak ülkemize ulaşması beklenen sıcak havaya vurgu yapıldı.

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TARİH VERİLDİ! İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman? Bu hafta havalar nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini!

Yüksek sıcaklığın yeniden dengeyi bozabileceğini belirten uzmanlar, bu sıcak havanın aslında gelecek soğukları işaret ettiğinin altını çizdi. Bu sıcak havanın gelmesi halinde sessizce bekleyen soğuk havanın aniden yurdumuzda etkili olacağını kaydeden Meteoroloji yetkilileri, Ocak ayının son haftası ve Şubat'ın çetin geçeceğini vurguladı.

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TARİH VERİLDİ! İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman? Bu hafta havalar nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini!

UZMANLAR TARİH VERDİ!

24 Ocak'tan sonra ülkemizde etkili olmaya başlaması beklenen düşük sıcaklıkların beraberinde kar yağışını da getirebileceği kaydedildi.