Çukurova'ya dev lojistik üs! Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda İHA ve SİHA sürprizi
Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda mutlu sona yaklaşıldı. Nisan'da uçuşlar başlayacak. Yani, Ortadoğu hava kargo taşımacılığının toplama istasyonu burası olacak. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat havalimanını gezerek izlenimlerini köşesine taşırken okuyucularına sürpriz bir bilgi paylaştı.
Giriş Tarihi: 16.01.2023
06:59
Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı gezen Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat izlenimlerini köşesine taşıdı. "Nisan'da uçuşlar başlayacak. Yani, Ortadoğu hava kargo taşımacılığının toplama istasyonu burası olacak" diyen Donat takipçilerine havalimanındaki sürprizi de açıkladı.
İşte Donat'ın yazısı:
Bölgeye hizmet verecek... Adana ile Mersin arasında...
350 bin nüfuslu Tarsus'un yanı başında... Dev yatırım. Yatırımın büyüklüğünü nasıl anlatmalı? 8 milyon metrekarelik bir sahadan söz ediyoruz. 107 bin metrekare kapalı alan. GALERİ DEVAM EDİYOR
36 ayrı yapı... Terminal... İtfaiye... DHMİ binası... VIP... Nizamiye... Kule... Raylı sistem durağı... Teknik blok... Tren istasyonu... Jandarma binası... Polis merkezi... Hangi birini sayalım? Şantiye içinde kaybolursunuz... Öylesine büyük ki... Kasaba gibi.
"Pilavdan dönenin..." Adana'daydık... Çukurova Bölge Temsilcimiz Ersin Ramoğlu ile birlikte. Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile karşılaştık... Seçim bölgesine gidiyordu. Çukurova Havaalanı inşaatını gezeceğimizi söyleyince... Yayman ile Ramoğlu, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" dediler... Bizi yalnız bırakmadılar.
Mesai... 24 saat Mühendis... İş güvenliği uzmanı... Teknisyen... İşçi... 2 bin kişi çalışıyor. 175 mühendisin 30'u kadın... Büşra Nur Demirtaş... Didem Pan... Yemliha Orhan... Büşra Taner... Ve diğerleri.
Proje Müdürü... İnşaat Mühendisi
Ferhat Güney'e sorduk: - Kurdele ne zaman kesilecek? "Çok yakında" dedi. Mühendisler... Uzmanlar... Aynı şeyi söylüyorlar... "Çok yakında" diyor, fakat kesin tarih vermiyorlar... "Mahcup olmaktan" çekiniyorlar. Ferhat Güney, sonunda baklayı ağzından çıkardı:
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Nisan'a yetiştirmek için canımızı dişimize taktık, 24 saat çalışıyoruz.