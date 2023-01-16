Çukurova’ya dev lojistik üs! Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda İHA ve SİHA sürprizi

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı gezen Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat izlenimlerini köşesine taşıdı. "Nisan'da uçuşlar başlayacak. Yani, Ortadoğu hava kargo taşımacılığının toplama istasyonu burası olacak" diyen Donat takipçilerine havalimanındaki sürprizi de açıkladı.

İşte Donat'ın yazısı:

Bölgeye hizmet verecek... Adana ile Mersin arasında... 350 bin nüfuslu Tarsus'un yanı başında... Dev yatırım.

Yatırımın büyüklüğünü nasıl anlatmalı? 8 milyon metrekarelik bir sahadan söz ediyoruz.

107 bin metrekare kapalı alan.