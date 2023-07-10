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Haberler Galeri Mahkumlara af yolda mı, çıkacak mı? AF YASASI son dakika çıktı mı 2023? Denetimli serbestlik, genel, kısmi af, Adalet Bakanlığı ceza indirimi...

Mahkumlara af yolda mı, çıkacak mı? AF YASASI son dakika çıktı mı 2023? Denetimli serbestlik, genel, kısmi af, Adalet Bakanlığı ceza indirimi...

"Af yasası çıktı mı, kimleri kapsıyor 2023?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Binlerce mahkumun ve ailesinin beklediği genel af son dakika açıklaması Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, açık ve kapalı cezaevinde bulunan mahkumlarla ilgili tüm soruları cevapladı. Bu noktada vatandaşlar, denetimli serbestlik uzatıldı mı, Temmuz 2023 af yasası kimleri kapsayacak? İşte, af yasası son durum!

Giriş Tarihi: 10.07.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 08:56
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Mahkumlara af yolda mı, çıkacak mı? AF YASASI son dakika çıktı mı 2023? Denetimli serbestlik, genel, kısmi af, Adalet Bakanlığı ceza indirimi...

"Af yasası çıktı mı, kimleri kapsıyor 2023?" sorusu arama motorlarında araştırılmaya devame diyor. Koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevinde bulunan mahkumlara geçici izin verilmişti. Kovid-19 izin süresi 31 Temmuz 2023 tarihinde kadar uzatılmıştı. Konuya ilişkin son durum merak edilirken, binlerce mahkum ve ailelerini ilgilendiren son dakika açıklaması Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, kısmi af yolda mı, son durum ne? İşte af yasası çok dakika gelişmeleri...

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Mahkumlara af yolda mı, çıkacak mı? AF YASASI son dakika çıktı mı 2023? Denetimli serbestlik, genel, kısmi af, Adalet Bakanlığı ceza indirimi...

AF YASASI ÇIKTI MI, KİMLERİ KAPSIYOR?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemin en önemli konuları arasında yer alan genel af hakkında açıklama yaptı.

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Mahkumlara af yolda mı, çıkacak mı? AF YASASI son dakika çıktı mı 2023? Denetimli serbestlik, genel, kısmi af, Adalet Bakanlığı ceza indirimi...

Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifine göre, Covid-19 izniyle dışarıda bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeden kalan ceza sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecekler."

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Mahkumlara af yolda mı, çıkacak mı? AF YASASI son dakika çıktı mı 2023? Denetimli serbestlik, genel, kısmi af, Adalet Bakanlığı ceza indirimi...

Buna ek olarak, 31 Temmuz itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezalarının bir kısmını bu kurumlarda geçiren hükümlülerin, iyi halleri şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna geçebileceğini açıklayan Bakan Tunç, ayrıca bu hükümlülerin en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalma koşuluyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe geçebileceklerini sözlerine ekledi.

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Mahkumlara af yolda mı, çıkacak mı? AF YASASI son dakika çıktı mı 2023? Denetimli serbestlik, genel, kısmi af, Adalet Bakanlığı ceza indirimi...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" kabul edildi.