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07 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri "Tarih verdi ancak..." Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklarının kalkacağı kritik tarih... "Tarih verdi ancak..." Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklarının kalkacağı kritik tarih...
Yasaklar ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, salgının seyri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesinin ardından yasakların kalkacağı tarih merak ediliyordu. Bilindiği üzere belirli saatler aralığında hafta içi ve sonu yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklarının kalkacağı kritik tarih...
Giriş Tarihi: 07.02.2021 16:31 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 16:31
Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklarının kalkacağı kritik tarih için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında yasakların kalkacağı tarih yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, vaka sayılarında yaşanan değişiklik hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklarının kalkacağı kritik tarih...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz Türkiye'de bir süre önce rakamlara yansıyan vaka düşüşünde hayata geçirilen tedbirlerin etkisinin olduğunu ancak yarıyıl tatilindeki ihlaller ve mutasyonlu virüsün etkisiyle yeni vaka sayılarının tekrar yükselişe geçtiğini vurguladı.
Türkiye'de toplumsal bağışıklığın sağlanması için hayata geçirilen uygulama doğrultusunda ilk olarak 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarının aşılandığını anımsatan Kayıpmaz, "Bu dönemde aşı olan kişiler ikinci dozlarını 11-12 Şubat'ta olacaklar." diye konuştu.
"Toplumdaki aşılanma ve bağışıklık oranı artıncaya kadar tedbirli olmalıyız"
Kayıpmaz, aşı olduktan sonra antikor gelişimine ilişkin de değerlendirmede bulunarak şunları kaydetti:
"İkinci doz uygulandıktan bir hafta sonrasında antikor yanıtları iyi bir düzeye ulaşıyor ve iki hafta sonrasında ise artık istediğimiz antikor yanıtını elde edebiliyoruz. Bu da ilk doz aşılamadan 6 hafta sonrasına tekabül ediyor. Aşılanan kişiler sağlık çalışanı olsun, sağlık çalışanı dışındaki kişiler olsun mutlaka tedbirli yaşamlarına devam etmeli. 'Ben aşılandım, maskeyi bir kenara bırakayım' diye bir düşünceye kapılmamak lazım. Çünkü, toplumdaki aşılanma ve bağışıklık oranı artıncaya kadar tedbirli yaşantımızı devam ettirmek durumundayız." "Tedbirlere ne kadar uyarsak haziran-temmuz aylarını daha rahat geçirebiliriz"
Doç. Dr. Kayıpmaz, salgının küresel anlamda hala etkin olduğuna işaret ederek, dünya genelinde yıl içinde istenilen oranda aşılama yapılabilmesi halinde dahi tehlikenin ne zaman geçeceğinin şu an için tam olarak öngörülebilmesinin mümkün olmadığına dikkati çekti.