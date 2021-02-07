"Toplumdaki aşılanma ve bağışıklık oranı artıncaya kadar tedbirli olmalıyız"

Kayıpmaz, aşı olduktan sonra antikor gelişimine ilişkin de değerlendirmede bulunarak şunları kaydetti:

"İkinci doz uygulandıktan bir hafta sonrasında antikor yanıtları iyi bir düzeye ulaşıyor ve iki hafta sonrasında ise artık istediğimiz antikor yanıtını elde edebiliyoruz. Bu da ilk doz aşılamadan 6 hafta sonrasına tekabül ediyor. Aşılanan kişiler sağlık çalışanı olsun, sağlık çalışanı dışındaki kişiler olsun mutlaka tedbirli yaşamlarına devam etmeli. 'Ben aşılandım, maskeyi bir kenara bırakayım' diye bir düşünceye kapılmamak lazım. Çünkü, toplumdaki aşılanma ve bağışıklık oranı artıncaya kadar tedbirli yaşantımızı devam ettirmek durumundayız."