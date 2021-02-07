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07 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri "Bu iller dikkat" Hangi illerde yasaklar ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kalkacağı iller... "Bu iller dikkat" Hangi illerde yasaklar ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kalkacağı iller...
Hangi illerde kısıtlamalar kalkıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri ve aşılama uygulamasının başlamasının ardından yasakların kalkacağı tarih bekleniyor. Bilindiği üzere Haziran ayında normalleşme kapsamında kısıtlamalar rafa kaldırılmıştı. Hal böyle olunca vatandaşlar Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararları yakından takip ediyor. Bazı illerde vaka sayılarda yaşanan belirgin düşüş sonrasında, bölgesel normalleşme planı masada tutuluyor. İşte, hangi illerde kısıtlamalar kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kalkacağı iller...
Giriş Tarihi: 07.02.2021 15:50 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 15:50
Hangi illerde yasaklar ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kalkacağı iller son günlerin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Son dönemde vaka sayılarında yaşanan düşüş ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında yasakların kalkacağı tarih merak ediliyor. Tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ederken, mekanların belli kriterler dahilinde çalışma sistemi devam ediyor. Kabine toplantısı ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, hangi illerde yasaklar ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kalkacağı iller...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs kontrol altına almak için uygulanan tedbirler sonuç veriyor. Vaka sayılarındaki değişim ve hasta sayılarındaki ölüm oranının azalması normalleşme ile ilgili umut verdi. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, normalleşme adımlarının il il gerçekleşeceğini söyledi. Kısıtlamaların belirlenen şartı sağlayan illerde kaldırılacağı belirtildi.
"POZİTİFLİK ORANININ YÜZDE 1'İN ALTINA DÜŞTÜĞÜ ŞEHİRLERDE YASAKLAR KALKACAK"
Yetkililer, Covid-19 testlerinde pozitiflik oranının yüzde 1'in altına düştüğü şehirlerde yasakların kalkacağını açıkladı. Buna göre illerde önce hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak, daha sonra kafe, restoran ve işletmeler faaliyete geçebilecek.
YASAKLARIN KALDIRILMASINDA İLK ADIM...
65 yaş üstü vatandaşlar ve 18 yaş altı gençlerin sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması da atılacak ilk adımlar arasında. Yine, vaka sayıları düşen şehirlerde, önümüzdeki aylardan itibaren sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirleri altında, kademeli olarak sinema, düğün salonu, kahvehanelerin açılması gündeme gelecek.
HAZİRAN VE TEMMUZ AYINDAN İTİBAREN...
Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre; Yerli aşı çalışmaları ile ilgi bilgi veren yetkililer "Gelecek hafta Faz-2'ye geçeceğiz. Yerli aşı haziran ya da temmuzda kullanıma hazır hâle gelebilir. Bu arada Çin'den aşı sevkiyatı da sürecek."