Hangi illerde yasaklar ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kalkacağı iller son günlerin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Son dönemde vaka sayılarında yaşanan düşüş ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında yasakların kalkacağı tarih merak ediliyor. Tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ederken, mekanların belli kriterler dahilinde çalışma sistemi devam ediyor. Kabine toplantısı ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, hangi illerde yasaklar ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kalkacağı iller...