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07 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA: Okullar 15 Şubat'ta açılıyor mu? İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze... MEB SON DAKİKA: Okullar 15 Şubat'ta açılıyor mu? İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...
Okullar 15 Şubat'ta açılıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların açılmasına yönelik tarih açıklaması milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı sonrasında kritik tarih açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına yönelik açıklamaları sürüyor. Şimdi gözler tüm sınıflar için okulların açılma tarihine çevrildi. İşte, okullar 15 Şubat'ta açılıyor mu? İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...
Giriş Tarihi: 07.02.2021 21:12 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 21:12
Okullar 15 Şubat'ta açılıyor mu? İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okulları, ortaokul ve lise öğrencilerinin okula başlama tarihini açıkladı. Aşılama uygulamasının başlaması ve tedbirlerin etkisini göstermesi nedeniyle okulların açılma tarihi bekleniyor. Kademeli olarak yüz yüze eğitime başlama tarihi öğrenciler ve veliler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, okullar 15 Şubat'ta açılıyor mu? İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...
GALERİ DEVAM EDİYOR
15 Şubat itibariyle kademeli olarak başlayacak yüzyüze eğitimin detayları netleşiyor. 15 Şubat'ta birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki tüm ilkokul ve ortaokullar ile anaokullarda haftanın 5 gün yüzyüze eğitim olacak. 1 Mart itirbariyle de ilkokullar ile 8 ve 12'nci sınıflar okula başlayacak.
İlkokullar haftada 2 gün okula gidecek. 8 ile 12'nci sınıflarda ise yüzyüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek. Dersler 30 dakika teneffüsler ise 10 dakika olacak.
MÜZİK VE BEDEN UZAKTAN
İlkokullarda öğrencilere Türkçe,matematik, hayat bilgisi ve İngilizce dersleri yüzyüze anlatılacak. Bu derslere ek olarak 4'üncü sınıflar ayrıca haftada 2 saat din kültürü ve ahlak bilgisi dersi de görecek. Müzik,resim ve beden eğitimi gibi dersler ise uzaktan eğitimle verilmeye devam edecek.
8 ve 12'LER SINAV AĞIRLIKLI OLACAK
Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerine ise yüzyüze eğitimde yine LGS'deki konuların ağırlıklı olduğu dersler verilecek. Fen bilgisi, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler ve İngilizce dersleri yüzyüze eğitimle alınacak.