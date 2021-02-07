Okullar 15 Şubat'ta açılıyor mu? İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okulları, ortaokul ve lise öğrencilerinin okula başlama tarihini açıkladı. Aşılama uygulamasının başlaması ve tedbirlerin etkisini göstermesi nedeniyle okulların açılma tarihi bekleniyor. Kademeli olarak yüz yüze eğitime başlama tarihi öğrenciler ve veliler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, okullar 15 Şubat'ta açılıyor mu? İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...