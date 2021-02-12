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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Tarih belli oldu: Türk astronot ne zaman alınacak? Astronot nasıl olunur? İşte başvuru şartları ve tüm detaylar Tarih belli oldu: Türk astronot ne zaman alınacak? Astronot nasıl olunur? İşte başvuru şartları ve tüm detaylar Türk astronot nasıl alınır? Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin belirlendiği Milli Uzay Programı'nın açıklanmasının ardından gözler astronot ile ilgili detaylara çevrildi. Başkan Erdoğan, ilk Türk astronotunun bilim misyonuyla uzaya gönderileceğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından bazı sorular gündeme geldi. Peki, Türk astronot ne zaman alınacak? Astronot nasıl olunur? İşte başvuru şartları ve merak edilen her şey... Giriş Tarihi: 12.02.2021 15:18 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 15:18
Türk astronot nasıl olunur? Astronot alımları ne zaman, nasıl olacak? Bilimsel çalışmalar yapmak üzere uzaya gidebilecek yetkinlik ve becerilere sahip 3 Türk vatandaşı belirlenecek. "Milli Uzay Programı" kapsamında seçilen adaylar yaklaşık 2 yıllık eğitim programına katılacak. Astronot olabilmek isteyen vatandaşlar şimdiden başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, Türk astronot ne zaman alınacak? Astronot nasıl olunur? Başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR TÜRK ASTRONOT NE ZAMAN ALINACAK?
Türk astronot olabilmek isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini araştırılıyor. Başvuru tarihleri henüz duyurulmasa da takvimin 2023'e kadar belirlenmesi planlanıyor.
TAKVİM NASIL OLACAK?
Aday astronotların geçtiği eğitim sürecinin ardından, eğitici kurum tarafından "en başarılı" olarak değerlendirilen aday, uzayda bilimsel çalışmalar yapmak üzere seçilecek. Daha sonra uluslararası iş birliği programları dahilinde takvim belirlenecek. Bu takvimin belirlenmesinin, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yetiştirilmesi hedefleniyor.
Astronot Programı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilecek bilimsel deneyleri de kapsayacak. Bu deneyler biyolojik deneyler olabileceği gibi, Türkiye'de geliştirilen malzemelerin uzay dayanım testleri ve deneyleri de olabilecek. Bilim misyonu, üniversiteler ve bilim insanlarıyla yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecek.
Uygun takvim planlanırsa Türk astronot tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bir küp uydu gönderilmesi de gerçekleştirilebilecek.
TÜRK ASTRONOT OLABİLMEK İÇİN ŞARTLARI NELERDİR?
Ulusal uzay ajansları genellikle astronot adaylarında, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanlarda ileri düzeyde bilgi sahibi olmasının yanı sıra belirli fiziksel özellikleri de karşılama şartını arıyor.
Astronot adaylarının havacılık ve uzay alanlarında deneyim sahibi olması tercih sebebi olurken, adaylar sivil veya askeri personel arasından seçilebiliyor.