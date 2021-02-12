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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bekçi adayları heyecan içinde! İstanbul 400 bekçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü mülakatlar... Bekçi adayları heyecan içinde! İstanbul 400 bekçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü mülakatlar... Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem kapsamında İstanbul'a yapılacak 400 bekçi alımı için yazılı sınav gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde soru ve cevapları görüntüleyerek, sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit eden bekçi adayları, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Polis Akademisi tarafından sonuçlar hakkında resmi açıklama geldi. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü mülakat ne zaman? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 12.02.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 13:36
Bekçilik sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından İstanbul'a yapılacak 400 bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, İstanbul 400 bekçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü mülakatlar ne zaman? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis Akademisi tarafından bekçilik sınavına ilişkin duyuru yayımlandı. 20 Ocak'ta gerçekleştirilen 2020 1. dönem bekçilik sınavının sonuçları 15 Şubat'ta açıklanacak.
Sonuçlar, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak.
SORU VE CEVAPLAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
2020/1. dönem bekçilik yazılı sınavının soru ve cevapları açıklandı. Sınava katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr resmi internet sitesinden sınav sorularına ve cevaplarına ulaşabilecekler.
BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN... BEKÇİLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;
[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.