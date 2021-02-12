Bekçi adayları heyecan içinde! İstanbul 400 bekçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü mülakatlar...

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem kapsamında İstanbul'a yapılacak 400 bekçi alımı için yazılı sınav gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde soru ve cevapları görüntüleyerek, sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit eden bekçi adayları, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Polis Akademisi tarafından sonuçlar hakkında resmi açıklama geldi. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü mülakat ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.02.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 13:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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