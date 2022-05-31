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Haberler Galeri Tarih belli oldu: TOKİ yeni konut projesi ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları nelerdir?

Tarih belli oldu: TOKİ yeni konut projesi ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları nelerdir?

TOKİ yeni konut projesi ne zaman başlayacak? Dar gelirli aileleri ev sahibi yapan TOKİ'nin bu yıl yapacağı yeni proje heyecanla bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un dar gelirliler için yaptığı müjdeli açıklamanın ardından gözler projenin detaylarına çevrildi. Dev proje ile ilgili tarih açıklaması geldi. Peki, TOKİ yeni konut projesi ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2022 12:06
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Tarih belli oldu: TOKİ yeni konut projesi ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları nelerdir?
Tarih belli oldu: TOKİ yeni konut projesi ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları nelerdir?

TOKİ yeni konut projesi ne zaman, hangi illerde olacak? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek yeni konut için geri sayım başladı. Aidat öder gibi ev sahibi yapmayı amaçlayan yeni projenin detayları belli oluyor. Konu hakkında son açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Peki, TOKİ yeni konut projesi ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih belli oldu: TOKİ yeni konut projesi ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları nelerdir?
Tarih belli oldu: TOKİ yeni konut projesi ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları nelerdir?

TOKİ YENİ KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirliyi aidat öder gibi ev sahibi yapmayı amaçlayan yeni konut projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, yeni konut projesinin detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağustos ayında açıklayacağını söyledi.

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Tarih belli oldu: TOKİ yeni konut projesi ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları nelerdir?
Tarih belli oldu: TOKİ yeni konut projesi ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları nelerdir?

YENİ KONUT PROJESİ HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Yeni konut projesi 81 ilde gerçekleştirilecek. Konut fiyatları ve ödeme planına ilişkin detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.

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Tarih belli oldu: TOKİ yeni konut projesi ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları nelerdir?
Tarih belli oldu: TOKİ yeni konut projesi ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları nelerdir?

"KİRADAKİ FAHİŞ ARTIŞLARA KANUNİ CEZA VERİLECEK"

Bakan Kurum, İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve birçok ildeki fahiş kira artışlarının üzerinde de çalışıldığını belirtti. Kurum, kanunen TÜFE üzerinde artış olamayacağını hatırlattı, "TÜFE üzerinde artış yapanlara kanuni müeyyideyi uygulayacağız." dedi. Kurum, 4 Bakanlığın üzerinde çalıştığı kira ile ilgili çalışmanın TBMM'ye 10 gün içinde gönderileceğini de sözlerine ekledi.

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Tarih belli oldu: TOKİ yeni konut projesi ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları nelerdir?
Tarih belli oldu: TOKİ yeni konut projesi ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları nelerdir?

TOKİ DAR GELİRLİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;