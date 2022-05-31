Tarih belli oldu: TOKİ yeni konut projesi ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları nelerdir?

TOKİ yeni konut projesi ne zaman başlayacak? Dar gelirli aileleri ev sahibi yapan TOKİ'nin bu yıl yapacağı yeni proje heyecanla bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un dar gelirliler için yaptığı müjdeli açıklamanın ardından gözler projenin detaylarına çevrildi. Dev proje ile ilgili tarih açıklaması geldi. Peki, TOKİ yeni konut projesi ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...