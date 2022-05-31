28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu?
28. Dönem POMEM mülakat sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim alabilmek için mülakatlara katılan öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Haziran ayının gelmesiyle birlikte öğrenciler Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 31.05.2022
11:11 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
11:11
28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu?
28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru ve komiser yardımcısı rütbelerine aday memur belirlemek için POMEM'lerde eğitim yapılıyor. 28. Dönem POMEM'lere katılabilmek için mülakatlara giren öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu?
28. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM mülakatları 2 Mart - 2 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Polis Akademisi tarafından 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu?
28. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI
* T.C. vatandaşı olmak,
* Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu?
* KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu?
* Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)