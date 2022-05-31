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Meteoroloji’den 3 ile kritik uyarı! Sıcaklıklar yükseliyor ‘Kavrulacağız’

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gelecek hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde devam edeceğini açıkladı. Meteoroloji'nin verilerine göre sıcaklıkların hafta boyunca İstanbul'da 28-31, Ankara'da 31-34 ve İzmir'de 32-34 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Peki bu hafta hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları ne kadar artacak? İstanbul hava durumu… İşte Meteoroloji'nin 5 günlük Türkiye hava durumu tahmin raporu.

Giriş Tarihi: 31.05.2022 19:29 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 19:29
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Meteoroloji’den 3 ile kritik uyarı! Sıcaklıklar yükseliyor ‘Kavrulacağız’

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının, gelecek hafta başına dek kuzey sahil bölgeler haricinde ülke genelinde etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

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Meteoroloji’den 3 ile kritik uyarı! Sıcaklıklar yükseliyor ‘Kavrulacağız’

Peki İstanbul hava durumu nasıl olacak? Türkiye'de 5 gün boyunca hava sıcaklıkları yükselecek mi? Meteoroloji saat verip vatandaşları uyardı. İşte ayrıntılar…

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Meteoroloji’den 3 ile kritik uyarı! Sıcaklıklar yükseliyor ‘Kavrulacağız’

Tahmin raporlarına göre hava sıcaklıkları İstanbul'da 28-31, Ankara'da 31-34, İzmir'de 32-34, Aydın'da 35-38, Adana'da 34-35, Antalya'da 29-30, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 derece civarında olacak.

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Meteoroloji’den 3 ile kritik uyarı! Sıcaklıklar yükseliyor ‘Kavrulacağız’

O SAAT ARALIĞI İÇİN UYARI

Açıklamada vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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Meteoroloji’den 3 ile kritik uyarı! Sıcaklıklar yükseliyor ‘Kavrulacağız’

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.