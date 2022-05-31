Meteoroloji’den 3 ile kritik uyarı! Sıcaklıklar yükseliyor ‘Kavrulacağız’

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gelecek hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde devam edeceğini açıkladı. Meteoroloji'nin verilerine göre sıcaklıkların hafta boyunca İstanbul'da 28-31, Ankara'da 31-34 ve İzmir'de 32-34 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Peki bu hafta hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları ne kadar artacak? İstanbul hava durumu… İşte Meteoroloji'nin 5 günlük Türkiye hava durumu tahmin raporu.