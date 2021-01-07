08 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB son dakika: 2021 yılı YKS, LGS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL sınavları ne zaman? Sınav tarihleri açıklandı mı? Online...

MEB son dakika: 2021 yılı YKS, LGS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL sınavları ne zaman? Sınav tarihleri açıklandı mı? Online...

2021 yılı YKS, LGS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrasında geçtiğimiz yıl birçok sınav iptal edilmiş ya da ertelenmişti. Milyonlarca aday yeni yıl için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Sınavlar ve başvuru süreçleri için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 2021 yılı YKS, LGS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL sınavları ne zaman? Sınav tarihleri açıklandı mı? Online...

Giriş Tarihi: 07.01.2021 16:23
  • 1
  • 12
MEB son dakika: 2021 yılı YKS, LGS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL sınavları ne zaman? Sınav tarihleri açıklandı mı? Online...

2021 yılı YKS, LGS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL sınavları ne zaman? Sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2021 yılı sınav takviminin açıklanması bekleniyor. Adaylar gelecek sınav takvimi açıklaması sonrasında çalışma programlarını ayarlayacak. İşte, 2021 yılı YKS, LGS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL sınavları ne zaman? Sınav tarihleri açıklandı mı? Online...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
MEB son dakika: 2021 yılı YKS, LGS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL sınavları ne zaman? Sınav tarihleri açıklandı mı? Online...

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İLE SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yıl içerisinde en çok merak edilen konulardan birisi 2021 ÖSYM sınav takvimi oldu. Gelecek sene uygulanması planlanan KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL sınav tarihleri 2021 ÖSYM takvimi ile belirlenecek. Henüz sınav tarihleri belli olmadı…

  • 3
  • 12
MEB son dakika: 2021 yılı YKS, LGS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL sınavları ne zaman? Sınav tarihleri açıklandı mı? Online...

ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Henüz konuya dair kurum tarafından bir açıklama bulunmazken yeni sınav takviminin Aralık - Ocak ayında belli olması bekleniyor.

  • 4
  • 12
MEB son dakika: 2021 yılı YKS, LGS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL sınavları ne zaman? Sınav tarihleri açıklandı mı? Online...

ÖSYM SINAVLARI ERTELEMİŞTİ

Yapılan son açıklamada;

"Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir."

ifadeleri kullanılmıştı.

  • 5
  • 12
MEB son dakika: 2021 yılı YKS, LGS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL sınavları ne zaman? Sınav tarihleri açıklandı mı? Online...

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.