MEB son dakika: 2021 yılı YKS, LGS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL sınavları ne zaman? Sınav tarihleri açıklandı mı? Online...

2021 yılı YKS, LGS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrasında geçtiğimiz yıl birçok sınav iptal edilmiş ya da ertelenmişti. Milyonlarca aday yeni yıl için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Sınavlar ve başvuru süreçleri için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 2021 yılı YKS, LGS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL sınavları ne zaman? Sınav tarihleri açıklandı mı? Online...