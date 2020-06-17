Tarih belli oldu! Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?

Son dakika... Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim sistemine geçmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karneler ve diplomaların verileceği tarih ile ilgili açıklama geldi. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler konu ile ilgili detayları araştırıyorlar. Peki, karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...