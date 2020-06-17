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Tarih belli oldu! Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?

Son dakika... Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim sistemine geçmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karneler ve diplomaların verileceği tarih ile ilgili açıklama geldi. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler konu ile ilgili detayları araştırıyorlar. Peki, karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17.06.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 13:46
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Tarih belli oldu! Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?

Son dakika... Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmişti. Uzaktan eğitim sürecinin biteceği tarihin de belli olmasının ardından karnelerin verileceği tarih araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, liselerde sınıf geçme, sorumluluk sınavları, karne, yurt dışı öğrencilerle ilgili tereddüt oluşturan hususlara açıklık getirildi. Peki, karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih belli oldu! Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?

KARNELER VE DİPLOMALAR NE ZAMAN VERİLECEK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamadan uzaktan eğitim ile tamamlanacak. Bu eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler öğrencilerin birinci dönem puanı ve devamsızlık durumu dikkate alınarak yapılacak.

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Tarih belli oldu! Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?

Salgın nedeniyle ikinci dönemde yurt dışından dönmüş olanlardan denklik belgelerini temin edenler, birinci ve ikinci dönem puanlarının bulunmaması esas alınarak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere bütün derslerden başarılı sayılacak.

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Tarih belli oldu! Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?

Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

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Tarih belli oldu! Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?

Sorumluluk sınavları, okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak, 22-30 Haziran'da gerçekleştirilecek.