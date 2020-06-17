Son dakika: 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Diyarbakır, Van, Kocaeli, Adana, İstanbul'da...

Son dakika haberi... 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgını sonrası kontrollü normal hayata geçiş döneminde bazı illerde görülen vaka artışının ardından sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndan gelecek açıklamayı bekleyen vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Diyarbakır, Van, Kocaeli, Adana, İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.06.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 13:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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