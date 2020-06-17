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Haberler Galeri Son dakika: 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Diyarbakır, Van, Kocaeli, Adana, İstanbul'da...

Son dakika: 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Diyarbakır, Van, Kocaeli, Adana, İstanbul'da...

Son dakika haberi... 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgını sonrası kontrollü normal hayata geçiş döneminde bazı illerde görülen vaka artışının ardından sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndan gelecek açıklamayı bekleyen vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Diyarbakır, Van, Kocaeli, Adana, İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.06.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 13:08
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Son dakika: 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Diyarbakır, Van, Kocaeli, Adana, İstanbul'da...

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı kontrollü normal hayata geçiş döneminde kaldırılmıştı. Bazı illerde görülen vaka artışının ardından kısıtlamanın yeniden olup olmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs vakalarının arttığı Diyarbakır'da polis denetimlerini sıklaştırdı. Peki, 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Diyarbakır, Van, Kocaeli, Adana, İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte merak edilenler...

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Son dakika: 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Diyarbakır, Van, Kocaeli, Adana, İstanbul'da...

20-21 HAZİRAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da açıklama yapacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

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Son dakika: 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Diyarbakır, Van, Kocaeli, Adana, İstanbul'da...

KORONAVİRÜS VAKALARININ ARTTIĞI DİYARBAKIR'DA POLİS DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI

1 Haziran 'yeni normalleşme' kararlarının ardından Diyarbakır'da günlük yeni vaka sayıları alarm vermeye başlamıştı.

Diyarbakır Valiliği günlük yeni vaka sayılarındaki artış nedeniyle geçen hafta il genelinde masket takma zorunluluğu getirdi. Güvenlik güçleri denetimlerini sıklaştırdı. Şehir merkezinde polisler sokaklara inerken kırsal kesimlerde ise jandarma maske takmayan vatandaşları tek tek uyarıyor.

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Son dakika: 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Diyarbakır, Van, Kocaeli, Adana, İstanbul'da...

MASKE TAKMAYANA 3 BİN 150 LİRA CEZA

Yasağı dinlemeyen kişilere ise 3 bin 150 lira idari para cezası uyguluyor. Diyarbakır'daki son durumu A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında anlattı.

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Son dakika: 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Diyarbakır, Van, Kocaeli, Adana, İstanbul'da...

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 46 bin 800 test yapıldı, 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1015 kişi iyileşti.