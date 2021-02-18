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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri "Tarih belli oldu" Hafta içi ve sonu yasağı ile ilgili flaş gelişme! 30, 45 ve 50... "Tarih belli oldu" Hafta içi ve sonu yasağı ile ilgili flaş gelişme! 30, 45 ve 50...
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Mart ayından itibaren belirli illerde yasaklar için gevşemeler yaşanabileceği belirtiliyor. Tavsiye kararları sonrasında öncelikli olarak hafta sonu yasaklarının kaldırılması ve hafta içi yasaklarının belirli süre daha devam etmesi öngörülüyor. Başka Erdoğan, kararların salgının seyrine göre şekilleneceğini açıkladı. Ayrıca kafeler ve restoranlar için 30, 45 ve 50 dakikalık sürelerle müşterilerini kabul etmeleri bekleniyor. Konuyla ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 18.02.2021 16:06
Koronavirüs tedbirlerinin masaya yatırıldığı Kabine toplantısından önemli kararlar çıktı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında kısıtlamalar için önemli ipucu dikkat çekti. Vaka sayılarının il bazlı açıklanmasının ardından ödül sisteminin devreye alınması bekleniyor. Ayrıca zor günler geçiren esnafa destek paketlerinin yanında mekanların açılmasına yönelik açıklamalarda yakından takip ediliyor. Bilim Kurulu tavsiyeleri sonrasında bazı illerde hafta içi ve sonu yasaklarının askıya alınması bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.
İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.
Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.
Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum. dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz."