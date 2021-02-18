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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı süresi uzatılacak mı? İşte son açıklamalar... Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı süresi uzatılacak mı? İşte son açıklamalar...
Son dakika... İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını nedeniyle işçi ve işvereni rahatlatan uygulamalar hayata geçirilmişti. Bunlardan biri de, işten çıkarma yasağı olmuştu. Konu hakkında son gelişmeleri merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı süresi uzatılacak mı? İşte haberin detayları....
Giriş Tarihi: 18.02.2021 15:39 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 15:40
Son dakika... İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik hayata etkilerinin azaltılması kapsamında yapılan değişiklikleri içeren fesih yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Erdoğan'ın kısa çalışma ödeneğini son kez mart ayı sonuna kadar uzatıldığını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından gözler işten çıkarma yasağına çevrildi. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı süresi uzatılacak mı? İşte son açıklamalar...
GALERİ DEVAM EDİYOR İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren iki ay süreyle uzatıldığı ifade edilmişti. Buna göre, 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay daha uzatılan işten çıkarma yasağı 17 Mart 2021 tarihinde sona erecek.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre uzatma, aynı maddenin 4. fıkrası hükmüne dayanılarak yapıldı.
İş yasasına eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi veriyor.
Kararda şu ifadelere yer verildi;
4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 /01/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.