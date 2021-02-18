Son dakika... İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik hayata etkilerinin azaltılması kapsamında yapılan değişiklikleri içeren fesih yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Erdoğan'ın kısa çalışma ödeneğini son kez mart ayı sonuna kadar uzatıldığını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından gözler işten çıkarma yasağına çevrildi. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı süresi uzatılacak mı? İşte son açıklamalar...