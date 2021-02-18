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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Kafe ve restoranların açılması için şart! 4 önemli kriter... Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Kafe ve restoranların açılması için şart! 4 önemli kriter...
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kafer ve restoranların açılması için önemli hususlara dikkat çekti. Bazı kriterlere mutlak suretle uyulması gerektiğini belirten Kayıpmaz, bu mekanların açılabilmesi için mekanda kısıtlı süre, seyreltilmiş masa ve müşteri düzeni ile HES kodu sorgulamasının önemli olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında, önümüzdeki günlerde mekanlar için önemli açıklamaların olacağını dile getirdi.
Giriş Tarihi: 18.02.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 16:47
Koronavirüs salgını sürecinde mekanlar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kafe ve restoranların açılabilmesi için bazı kriterlere mutlak suretle uyulması gerektiğini belirterek, bu mekanların açılabilmesi için mekanda kısıtlı süre, seyreltilmiş masa ve müşteri düzeni ile HES kodu sorgulamasının önemli olduğunu söyledi. İşte, dikkat çeken 4 kriter...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Sağlık Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında başlattığı "yerinde karar" mekanizması konusunda açıklamalarda bulundu.
İl veya ilçelerdeki vaka durumuna göre oralar özelinde yani yerinde kararlar alınabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Kayıpmaz, bu kapsamda kontrollü bir şekilde gevşemeler olabileceğini söyledi. Kafe ve restoran işletmecilerinin de zor durumda olduğuna değinen Doç. Dr. Kayıpmaz, belirli şartlar ve koşullar sağlandıktan sonra buralarda da gevşemeye gidilebileceğini kaydetti.
"HES KODU FAYDA SAĞLAYACAK"
Kontrollü bir şekilde hareket edilerek, yerinde karar mekanizmasının da devreye girmesi ile birlikte restoran ve kafelerde belki bir gevşemenin söz konusu olabileceğini belirten Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz şunları kaydetti:
"Aslında bizim esnafımızın duyarlı olduğunu biliyoruz. Herhangi bir kurala ihtiyaç duymadan, müşterisinden HES kodu sorgulayan taksici esnafı biliyorum. Ya da turizm bürosu olan birinin dükkanının girişine 'Buraya maskesiz girilmez, cezası var.