Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Kafe ve restoranların açılması için şart! 4 önemli kriter...

Koronavirüs salgını sürecinde mekanlar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kafe ve restoranların açılabilmesi için bazı kriterlere mutlak suretle uyulması gerektiğini belirterek, bu mekanların açılabilmesi için mekanda kısıtlı süre, seyreltilmiş masa ve müşteri düzeni ile HES kodu sorgulamasının önemli olduğunu söyledi. İşte, dikkat çeken 4 kriter...