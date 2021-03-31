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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Tarih belli mi? Sinema salonları ne zaman açılacak? Kahvelerde oyun oynamak ne zaman serbest olacak? Tarih belli mi? Sinema salonları ne zaman açılacak? Kahvelerde oyun oynamak ne zaman serbest olacak?
Kontrollü normalleşme sürecinin ardından kıraathaneler yeniden hizmet vermeye başladı. Belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet veren kıraathanelerde ve kafelerde okey-tavla gibi oyun oynanması hala yasak. Öte yandan sinema salonları da uzun süredir kapalı. Normalleşme sürecinin ardından bu yerlerde kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Peki, sinema salonları ne zaman açılacak? Kahvelerde oyun oynamak ne zaman serbest olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 31.03.2021 12:18
Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. İkinci normalleşme süreci ile birlikte bu mekanlar belirlenen kurallar çerçevesinde yeniden hizmet vermeye başladı. Ancak yeni normalleşmede sinema salonları ile ilgili bir karar açıklanmadı. Peki, sinema salonları ne zaman açılacak? Kahvelerde oyun oynamak ne zaman serbest olacak? İşte konu hakkında son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAHVELERDE OYUN OYNAMAK NE ZAMAN SERBEST OLACAK?
Son günlerde arama motoru Google'da en çok aranılanlar arasında kafe ve kahvehanelerde oyun oynamanın ne zaman serbest olacağı araştırılıyor. Ancak, konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Vaka sayısında görülen artış sonrası bu uygulamanın belli bir süre daha devam edeceği düşünülüyor. Söz konusu oyun yasağı ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
SİNEMA SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Sinema Salonları" ile ilgili ek genelge gönderdi. Genelge ile 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart'a uzatılmıştı. Daha sonra ise alınan yeni karara göre sinemaların açılacağı tarih 1 Nisan 2021 tarihine uzatıldı.
Trabzon Valiliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tedbir amacıyla kapatılan sinema salonlarının açılış tarihini erteledi. Açıklamada, 1 Mart'ta açılması planlanan sinema salonlarının faaliyetlerine salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamını sağlamak ve desteklenmesi amacıyla 1 Nisan tarihine kadar ara verildiği ifade edildi.
SİNEMALAR HANGİ İLLERDE AÇILACAK?
Kırıkkale, Çorum, Yalova, Bolu, Düzce ve Erzincan'ın ardından Tunceli'de de sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı olacak.
Tunceli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, corona virüsle mücadele kapsamında sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar kapalı kalması kararı alındı.