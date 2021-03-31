Tarih belli mi? Sinema salonları ne zaman açılacak? Kahvelerde oyun oynamak ne zaman serbest olacak?

KAHVELERDE OYUN OYNAMAK NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

Son günlerde arama motoru Google'da en çok aranılanlar arasında kafe ve kahvehanelerde oyun oynamanın ne zaman serbest olacağı araştırılıyor. Ancak, konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Vaka sayısında görülen artış sonrası bu uygulamanın belli bir süre daha devam edeceği düşünülüyor. Söz konusu oyun yasağı ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.