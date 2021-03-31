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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: KPSS 2021/4 atama sonuçları sorgulama! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Son dakika: KPSS 2021/4 atama sonuçları sorgulama! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS 2021/4 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 16-23 Mart tarihleri arasında tercih bildiriminde bulunan adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyordu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi. Peki, KPSS 2021/4 atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 31.03.2021 13:23 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 13:23
Son dakika... KPSS 2021/4 tercih sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yapılacak mühendis alımı için tercihler 16-23 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Yapılan açıklamaya göre, lisans programında 3.954 aday tercih bildiriminde bulundu. 30 olarak belirlenen boş kontenjanlara yerleşen adaylar belli oldu. Peki, KPSS 2021/4 atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS 2021/4 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS-2021/4 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.
TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN... SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Bakanlık tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacak.
GENEL ŞARTLAR
Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Adı geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar.
Tercihte bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi(*) gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerektiğinden Türk Vatandaşı olmayan adayların tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.