Son dakika... KPSS 2021/4 tercih sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yapılacak mühendis alımı için tercihler 16-23 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Yapılan açıklamaya göre, lisans programında 3.954 aday tercih bildiriminde bulundu. 30 olarak belirlenen boş kontenjanlara yerleşen adaylar belli oldu. Peki, KPSS 2021/4 atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...