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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri O illerde kırmızı alarm! 31 Mart il il vaka sayısı ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum nedir? Korona haritası... O illerde kırmızı alarm! 31 Mart il il vaka sayısı ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum nedir? Korona haritası...
Son dakika... Türkiye'de il il vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tarafından 20-26 Mart tarihlerini kapsayan il il vaka sayısı açıklandı. Yeni haritaya göre en yüksek ve en düşük vakanın görüldüğü iller belli oldu. Bilindiği üzere il bazında vaka sayısına göre farklı kısıtlamalar uygulanıyor. Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından ikinci yeni tabloda 56 ilin kırmızıya döndüğü görülüyor. Peki, il il vaka sayısı kaç oldu? Hangi ilde ne kadar vaka var? İşte 20-26 Mart Sağlık Bakanlığı il il korona haritası...
Giriş Tarihi: 31.03.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 11:08
İl il vaka sayısı ne kadar oldu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Türkiy'nin güncel risk haritasını paylaşarak alınan yeni tedbirleri duyurdu. Risk haritasında İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı, düşük riskli (mavi) kategorideki tek il ise Şırnak oldu. Sağlık Bakanlığı her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Peki, il il vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum nedir? İtşe son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR SAMSUN ZİRVEDE OTURUYOR
İllere göre haftalık korona haritasının güncellenmesinin ardından en yüksek vaka sayısına sahip il Samsun oldu. İstanbul ve Yalova ise Samsun'u takip eden en yüksek vaka sayısına sahip illerin başında geliyor.
Türkiye'de düşük riskli 'mavi' kategoride yer alan tek kent olan Şırnak'ta ise 100 binde vaka sayısı 13.57 oldu. Marmara Bölgesi'nde İstanbul'u 100 binde 400.65 vaka ile Yalova izledi. Çanakkale 348.81, Balıkesir 344.84 olarak tespit edildi.
EN ÇOK VE EN AZ VAKA GÖRÜLEN 5 İL
Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29 İzmir'de 156,48 oldu. Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
HANGİ İLDE KAÇ VAKA VAR?
İşte 20-26 Mart tarihli haritaya göre il il vaka sayısı: