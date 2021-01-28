Tarih belli mi? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı, ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak Bakanlar Kurulu'nun bu hafta toplanıp toplanmayacağı merak ediliyor. Yaklaşık iki aydır devam eden koronavirüs kısıtlamalarının ne zaman sona ereceğini merak eden vatandaşlar, Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararları bekliyor. Peki, Bakanlar Kurulı ne zaman toplanacak? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı, ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.01.2021 09:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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