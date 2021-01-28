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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Tarih belli mi? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı, ne zaman yapılacak? Tarih belli mi? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı, ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak Bakanlar Kurulu'nun bu hafta toplanıp toplanmayacağı merak ediliyor. Yaklaşık iki aydır devam eden koronavirüs kısıtlamalarının ne zaman sona ereceğini merak eden vatandaşlar, Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararları bekliyor. Peki, Bakanlar Kurulı ne zaman toplanacak? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı, ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 28.01.2021 09:36
Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Eğitim ile ilgili yeni kararların verileceği, kısıtlamaların esnetilip esnetilmeyeceği konusunda görüşmelerin yapılacağı Kabine Toplantısı'nın tarihi merak ediliyor. Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından belli olacak bu kararların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı, ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI OLACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, Kabine Toplantısı'nın hangi tarihte gerçekleştirileceği henüz açıklanmadı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplanacak. Bakanlar Kurulu'nun ise önümüzdeki hafta içi toplanması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
KABİNE TOPLANTISI SONRASI NELER DEĞİŞEBİLİR?
- Koronavirüs salgınının son durumuna göre, kısıtlamaların esnetilmesi öngörülüyor.
- İlk olarak sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetilmesi bekleniyor. Hafta sonu uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasağının saatlerinin değiştirilmesi tahminler arasında.
- Hafta içi kısıtlama saatlerinin 21.00'den 23.00'e çekilebileceği tartışılıyor.
- İlerleyen süreçte Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği konuşuluyor.
- Okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmesi için de hazırlıklar yapılıyor. Yüz yüze eğitime Mart ayından itibaren geçilebileceği tartışılıyor.
- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.