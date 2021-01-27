"An meselesi olabilir" Halı sahalar, kahvehaneler, internet kafeler ne zaman açılacak? Kapalı mekanlar ne zaman açılacak?

Halı sahalar, kahvehaneler, internet kafeler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında yasakların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Uzun süredir kapalı olan birçok mekan gözlerini Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. Yeni normalleşme açıklaması için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Halı sahalar, kahvehaneler, internet kafeler ne zaman açılacak? Kapalı mekanlar ne zaman açılacak?