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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri "An meselesi olabilir" Halı sahalar, kahvehaneler, internet kafeler ne zaman açılacak? Kapalı mekanlar ne zaman açılacak? "An meselesi olabilir" Halı sahalar, kahvehaneler, internet kafeler ne zaman açılacak? Kapalı mekanlar ne zaman açılacak?
Halı sahalar, kahvehaneler, internet kafeler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında yasakların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Uzun süredir kapalı olan birçok mekan gözlerini Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. Yeni normalleşme açıklaması için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Halı sahalar, kahvehaneler, internet kafeler ne zaman açılacak? Kapalı mekanlar ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 27.01.2021 22:20 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 22:20
Halı sahalar, kahvehaneler, internet kafeler ne zaman açılacak? Kapalı mekanlar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. koronavirüs salgını sürecinde birçok mekan tedbir amaçlı kapanmıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük açıklanan vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar yasakların ne zaman kalkacağını merak ediyor. İşte, halı sahalar, kahvehaneler, internet kafeler ne zaman açılacak? Kapalı mekanlar ne zaman açılacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada vaka sayısının belli bir sayının altına inmesiyle kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu.
Halı sahaların açılacağı tarihle ilgili henüz İçişleri Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama gelmedi.
KAFELER RESTORANLAR AÇILIYOR MU?
Konuyla ilgili Bilim Kurumu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz tarafından flaş bir değerlendirme geldi. Kayıpmaz, yaptığı açıklamasında işletmelerin Şubat ayı sonrasında hastalığın seyrine bakarak açılmasının daha güvenli olacağını belirterek, "En azından Şubat ayını bekleyerek geçirmekte fayda var" dedi.
Uzman isim, açıklamasının devamında kapıda olan mutasyonlu koronavirüs tehlikesinin de altını çizdi.
MART AYI İŞARET EDİLDİ
Doç. Dr. Kayıpmaz, normale dönüş aşamasında sadece belirli bir miktar kadar müşterilerin alınmasına izin verilebileceğini ve HES kodu uygulamasının zorunlu olabileceğini belirterek, "Bu da bir aydan biraz daha fazla zaman istiyor. Mart ayında bunların gündeme gelmesi yerinde olacaktır" dedi.
Salgının kontrol altına alınabilmesi için birçok tedbirin hayata geçirildiğini hatırlatan Kayıpmaz, Türkiye'de de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığını ve özellikle restoran, kafe gibi işletmelerin bir süredir paket ya da eve servis şeklinde hizmet verdiğini anımsattı.