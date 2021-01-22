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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri e-Okul karne görüntüleme ekranı: e-Karne nasıl alınır? 2021 e-Okul öğrenci giriş ile karne notu sorgulama e-Okul karne görüntüleme ekranı: e-Karne nasıl alınır? 2021 e-Okul öğrenci giriş ile karne notu sorgulama e-Okul ile e-Karne görüntüleme nasıl yapılır? 2020-2021 eğitim öğretim yılı yarı yıl tatiline giren öğrenciler karnelerine e-Okul sistemi üzerinden görüntülüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencielere pandemi nedeniyle baskılı karne verilmedi. Toplam 21 gün yarı yıl tatili yapacak olan öğrenciler ve velileri, karneleri nasıl görüntüleyebileceklerini merak ediyor. Peki, e-Karne nasıl alınır? 2021 e-Okul öğrenci giriş ile karne notu sorgulama nasıl yapılır? İşte adım adım e-Okul karne görüntüleme işlemleri... Giriş Tarihi: 22.01.2021 17:13 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 17:13
e-Karne nasıl alınır? Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime EBA üzerinden evlerinde devam eden öğrenciler yarı yıl karnelerini de internet üzerinden görebiliyor. Pandemi nedeniyle elektronik olarak verilen karneler ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. e-Karne sistemine giriş yaparken bazı kullanıcılar Pop-Up hatası ile karşılaştı. Ahaber.com.tr olarak adım adım e-Karne görüntüleme işlemini yazımızda ele aldık. Peki, e-Okul karne görüntüleme nasıl yapılır? e-Karne nasıl alınır? İşte 2021 1. dönem e-Okul öğrenci giriş ile karne notu sorgulama işlemleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR E-KARNE GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?
e-Karne görüntüleme işlemleri e-Okul sayfası üzerinden yapılıyor. Aşağıdaki adımları takip ederek 2020-2021 1. dönem karnelerinizi görüntüleyebilirsiniz.
1 - Öncelikle e-Okul sayfasını açın.
2 - Öğrenci bilgileri ile sisteme giriş yapın.
3- Daha sonra e-Okul sayfasının sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" butonuna tıklayın.
Eğer tarayıcınızda Pop-Up engelleyici varsa karşınıza şu şekilde bir uyarı çıkacaktır; "e-Karne rapor sayfasını açamıyorsanız, tarayıcınız varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek rapor sayfasını açabilirsiniz."
4- Sayfa açıldıktan sonra karşınıza resimde gördüğünüz ekran gelecek.
5- Buradan karne ve takdir ya da teşekkür belgelerinizi görüntüleyebilirsiniz.