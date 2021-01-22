e-Okul karne görüntüleme ekranı: e-Karne nasıl alınır? 2021 e-Okul öğrenci giriş ile karne notu sorgulama

e-Karne nasıl alınır? Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime EBA üzerinden evlerinde devam eden öğrenciler yarı yıl karnelerini de internet üzerinden görebiliyor. Pandemi nedeniyle elektronik olarak verilen karneler ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. e-Karne sistemine giriş yaparken bazı kullanıcılar Pop-Up hatası ile karşılaştı. Ahaber.com.tr olarak adım adım e-Karne görüntüleme işlemini yazımızda ele aldık. Peki, e-Okul karne görüntüleme nasıl yapılır? e-Karne nasıl alınır? İşte 2021 1. dönem e-Okul öğrenci giriş ile karne notu sorgulama işlemleri...