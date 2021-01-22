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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Başkan Erdoğan açıkladı: Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? 25 Ocak'ta lokantalar açılacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı: Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? 25 Ocak'ta lokantalar açılacak mı? Son dakika... Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kafe ve restoranlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle paket servis ya da gel-al hizmeti veren kafe ve restoranların açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? 25 Ocak'ta lokantalar açılacak mı? İşte konu hakkında son gelişmeler... Giriş Tarihi: 22.01.2021 14:14
Kafe ve restoranlar ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamaların ne zaman biteceği merak edilirken, en çok dikkat çekenler arasında kafe ve restoranlar yer aldı. Peki, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? 25 Ocak'ta lokantalar açılacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklaması ile kafe ve restoranlar ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bu konuyla ilgili Kabine toplantımızda bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var, bunu tekrar tersine çevirmek, bunun altına girmek istmiyoruz. Bu süreci dikkatle yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, gerekirse esneme yapılabilir." KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Hemen şunu belirtelim ki, Kabine toplantısının yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Toplantının hangi gün gerçekleştirileceği açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ve kafe, kıraathane gibi mekanlar hakkında uygulanan kısıtlamaların ne zaman biteceği konusunda detaylar ilerleyen günlerde belli olacak. Kabine toplantısında kısıtlamaların esnetilmesi konusunun görüşülmesi bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
23-24 OCAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık tarihlerinde ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek. Buna göre, 23 Ocak 2021 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.