Tarih açıklandı mı? ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? 2021 açıköğretim sınavı online mıı olacak?

ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı hangi tarihte yapılacak? Açıköğretim üzerinden eğitimini sürdüren öğrenciler bahar dönemi sınav takvimini araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde bahar dönemi sınavları ile ilgili açıklama gelmişit. Bu gelişmelerin ardından gözler sınav tarihlerine çevrildi. Peki, ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? 2021 açıköğretim sınavı online mıı olacak? Akademik takvim belli oldu mu? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 08.03.2021 14:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL