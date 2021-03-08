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08 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Tarih açıklandı mı? ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? 2021 açıköğretim sınavı online mıı olacak? Tarih açıklandı mı? ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? 2021 açıköğretim sınavı online mıı olacak? ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı hangi tarihte yapılacak? Açıköğretim üzerinden eğitimini sürdüren öğrenciler bahar dönemi sınav takvimini araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde bahar dönemi sınavları ile ilgili açıklama gelmişit. Bu gelişmelerin ardından gözler sınav tarihlerine çevrildi. Peki, ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? 2021 açıköğretim sınavı online mıı olacak? Akademik takvim belli oldu mu? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 08.03.2021 14:56
ATA AÖF sınavları ne zaman? Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren binlerce öğrenci, vize sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. Bahar dönemi ders kayıtlarının sona ermesinin ardından sınav takvimi ve sınavın detayları konusunda araştırmalar başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? 2021 açıköğretim sınavı online mıı olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?
Atatürk Üniversitesi'nin yayımladığı duyuruya göre, 2020-2021 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları online yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı Nisan ayı içerisinde yapılacak. Sınavların hangi gün başlayacağı tam olarak açıklanmadı. Akademik takvimin ilerleyen günlerde güncelleneceği bildirildi.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDEN SINAV AÇIKLAMASI
ATA AÖF tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Açıköretim Fakültemizin değerli öğrencileri; Yapmış olduğumuz görüşmeler ve istişareler sonucunda Covid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak 2020-21 Bahar Yarıyılı ara (vize) sınavlarının çevrimiçi (online) yapılmasına karar verildi. Vize sınavının Nisan ayı içinde yapılması planlanmaktadır. Akademik takvim güncellenecektir." SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada,
"Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Online final sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir." denildi.