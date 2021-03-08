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Haberler Galeri MEB 2021 öğretmen atama takvimi: 20 bin sözleşmeli öğretemen alımı başvuru ne zaman? Şartlar ve kontenjanlar...

MEB 2021 öğretmen atama takvimi: 20 bin sözleşmeli öğretemen alımı başvuru ne zaman? Şartlar ve kontenjanlar...

Sözleşmeli öğretmen atama takvimi için bekleyiş sona erdi. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru tarihini bekleyen adaylar, MEB'den gelen açıklamaları yakından takip ediyor. 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin merak edilen sorular yanıt buldu. Bu gelişmelerin ardından, "20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuru ne zaman?", "Şartlar ve kontenjanlar nasıl olacak?" soruları gündeme geldi. İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.03.2021 13:18
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MEB 2021 öğretmen atama takvimi: 20 bin sözleşmeli öğretemen alımı başvuru ne zaman? Şartlar ve kontenjanlar...

20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapmak üzere 19.940 sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Beden Eğitimi alanı için ayrılan toplam 600 kontenjanın 60'ı daha sonra yapılacak Milli Sporcuların atama işlemi için kullanılacak. 2021 öğretmen atama işlemlerine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuru ne zaman? Sözleşmeli öğretmen alımı şartları nedir? Kontenjanlar ve başvuruya ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB 2021 öğretmen atama takvimi: 20 bin sözleşmeli öğretemen alımı başvuru ne zaman? Şartlar ve kontenjanlar...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, 15-26 Mart 2021 tarihleri arasında "ilkatama.meb.gov.tr"adresinden yapılacak.

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MEB 2021 öğretmen atama takvimi: 20 bin sözleşmeli öğretemen alımı başvuru ne zaman? Şartlar ve kontenjanlar...

KPSS PUAN TÜRÜ NASIL OLACAK?

Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2019 ve 2020) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı Elektronik Ön Başvuru Formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

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MEB 2021 öğretmen atama takvimi: 20 bin sözleşmeli öğretemen alımı başvuru ne zaman? Şartlar ve kontenjanlar...

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2.Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

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MEB 2021 öğretmen atama takvimi: 20 bin sözleşmeli öğretemen alımı başvuru ne zaman? Şartlar ve kontenjanlar...

3.Mezun olunan yükseköğretim programının,öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4.Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

NOT: 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

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