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MEB 2021 öğretmen atama takvimi: 20 bin sözleşmeli öğretemen alımı başvuru ne zaman? Şartlar ve kontenjanlar...
Sözleşmeli öğretmen atama takvimi için bekleyiş sona erdi. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru tarihini bekleyen adaylar, MEB'den gelen açıklamaları yakından takip ediyor. 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin merak edilen sorular yanıt buldu. Bu gelişmelerin ardından, "20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuru ne zaman?", "Şartlar ve kontenjanlar nasıl olacak?" soruları gündeme geldi. İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.03.2021 13:18
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