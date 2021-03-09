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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Nisan ara tatili yapılacak mı? 2021 ikinci dönem ara tatil ne zaman? MEB Bakanı Ziya Selçuk açıkladı Nisan ara tatili yapılacak mı? 2021 ikinci dönem ara tatil ne zaman? MEB Bakanı Ziya Selçuk açıkladı Online ve uzaktan devam eden eğitim öğretim döneminde gözler ara tatile çevrildi. Mart ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde milyonlarca öğrenci ara tatilin yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatil ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Nisan ayında ara tatil yapılacak mı? 2021 ikinci ara tatil ne zaman? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 09.03.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 10:45
Nisan ayında ara tatil yapılacak mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında online eğitime geçilmişti. 2 Mart tarihinde kademeli olarak yüz yüze eğitimin başlamasının ardından gözler ara tatil takvimine çevrildi. 2021 takvimine ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatil ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, Nisan ayında ara tatil yapılacak mı? 2021 ikinci ara tatil ne zaman? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL YAPILACAK MI?
Milyonlarca öğrenci 22 Ocak'ta karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktılar. 15 gün olarak yapıkan yarıyıl tatili, pandemi nedeniyle ikinci ara tatilin de birleştirilmesiyle 21 güne çıkarılmıştı. 15 Şubat'ta ikinci dönem eğitimine başlayan öğrenciler ikinci dönem ara tatil yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bakan Ziya Selçuk, ikinci dönem ara tatilin yapılmayacağını söyledi.
BAKAN ZİYA SELÇUK AÇIKLADI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıltığı bir canlı yayın programında ara tatille ilgili "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." dedi.
MEB 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos tarihinde başladı.
Kasım ara tatili 16-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Birinci dönem 22 Ocak 2021 tarihinde sona erdi.
Yarıyıl tatili 25 Ocak tarihinde başladı.
15 Şubat 2021 ikinci dönem başladı.
2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran Cuma günü sona erecek.