Nisan ara tatili yapılacak mı? 2021 ikinci dönem ara tatil ne zaman? MEB Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

BAKAN ZİYA SELÇUK AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıltığı bir canlı yayın programında ara tatille ilgili "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." dedi.