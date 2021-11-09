Tarih açıklandı mı? 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 polis alımı ilanı yayınlandı mı?
Polis öğrenci alımları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 27. Dönem alımlarının tamamlanması ile birlikte gözler 28. Dönem sürecine çevrildi. Yeni dönem ile birlikte polislik başvurusu yapmak isteyen adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli haberi bekliyor. POMEM başvuru şartları ve ilan ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 polis alımı ilanı yayınlandı mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 09.11.2021
12:38
28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından polis alımları devam ediyor. Polis olabilmek için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, başvuruların hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 polis alımı ilanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
28. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
28. Dönem POMEM ilanı henüz yayınlanmadı. Polis Akademisi tarafından bir önceki dönem yani 27. Dönem POMEM ilanı aralık ayı içerisinde alınmıştı. Buna göre, 28. Dönem POMEM ilanının yıl sonuna doğru erişime açılması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamayı beklemekte fayda var. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İlan henüz yayınlanmadığı için 28. Dönem POMEM şartları henüz belli olmadı. Ancak şartların 27. Dönem POMEM başvuru şartları ile aynı olması bekleniyor. 27. Dönem POMEM şartları şu şekildeydi:
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.