Çevre kirliliği bir yana insana da değer yok! “Afet ve acil durum toplanma alanı” kaçak hafriyatla doldu

CHP yönetimindeki il ve ilçelerde alışkın olduğumuz çöp dağlarına bir yenisi daha eklendi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde AFAD tarafından "Afet ve acil durum toplanma merkezi" olarak belirlenen alan kaçak hafriyatla ve çöple doldu.

Giriş Tarihi: 09.11.2021 13:09 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 13:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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