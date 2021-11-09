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Haberler Galeri Çevre kirliliği bir yana insana da değer yok! “Afet ve acil durum toplanma alanı” kaçak hafriyatla doldu

Çevre kirliliği bir yana insana da değer yok! “Afet ve acil durum toplanma alanı” kaçak hafriyatla doldu

CHP yönetimindeki il ve ilçelerde alışkın olduğumuz çöp dağlarına bir yenisi daha eklendi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde AFAD tarafından "Afet ve acil durum toplanma merkezi" olarak belirlenen alan kaçak hafriyatla ve çöple doldu.

Giriş Tarihi: 09.11.2021 13:09 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 13:36
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Çevre kirliliği bir yana insana da değer yok! “Afet ve acil durum toplanma alanı” kaçak hafriyatla doldu

Ortakent-Yahşi Mahallesinde bulunan AFAD toplanma merkezi, tabelası olmasına rağmen tonlarca hafriyat; afet durumunda çadırların kurulacağı, insanların toplanma alanı olarak kullanılacağı güvenilir bölgeye döküldü.

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Çevre kirliliği bir yana insana da değer yok! “Afet ve acil durum toplanma alanı” kaçak hafriyatla doldu

Tonlarca hafriyatın döküldüğü AFAD toplanma merkezinin içerisine dökülen hafriyatlar, bu kadarına da pes dedirtti.

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Çevre kirliliği bir yana insana da değer yok! “Afet ve acil durum toplanma alanı” kaçak hafriyatla doldu

İNŞAAT YASAĞI KALKTI, KAÇAK HAFRİYAT DÖKÜMLERİ BAŞLADI
Eylül ayında kalkan inşaat yasaklarının ardından Bodrum'un dört bir yanında inşaat çalışmaları yeniden başladı. Yarım kalan inşaatlar, yeni projeler yasakların kalkmasıyla çalışmalarına tekrar başladı.

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Çevre kirliliği bir yana insana da değer yok! “Afet ve acil durum toplanma alanı” kaçak hafriyatla doldu

İnşaatlardan çıkan toprak, molozlar, inşaat atıklarının birçoğu kaçak olarak ıssız bölgelere döküldüğü öğrenildi.

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Çevre kirliliği bir yana insana da değer yok! “Afet ve acil durum toplanma alanı” kaçak hafriyatla doldu

KAPISI MOLOZLARLA KAPATILDI
Bodrum'da çok fazla hafriyat döküm merkezinin olmaması, kaçak hafriyat dökümüne davetiye çıkardı. Özellikle ıssız bölgelere, orman içlerine giren kamyonlar, hafriyatları doğaya bırakıyor.