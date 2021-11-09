09 Kasım 2021, Salı
AK Parti’nin Kürtçe devrimi! Yasaklar nasıl kaldırıldı? Sorunlar nasıl tek tek çözüldü?
Sözde 'Kürt sorunu' seslerinin aksine, Türkiye'de Kürt sorununun akla bile gelmediği yıllarda AK Parti büyük bir sorumluluk aldı. 19 yılda sorunların çözümü için devrim niteliğinde adımlar attı. Kürtçenin evlerde bile konuşulmaya korkulduğu yıllardan sokaklarda özgürce konuşabildiği yıllara gelindi.
Giriş Tarihi: 09.11.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 11:53
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AK Parti’nin Kürtçe devrimi! Yasaklar nasıl kaldırıldı? Sorunlar nasıl tek tek çözüldü
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AK Parti’nin Kürtçe devrimi! Yasaklar nasıl kaldırıldı? Sorunlar nasıl tek tek çözüldü
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AK Parti’nin Kürtçe devrimi! Yasaklar nasıl kaldırıldı? Sorunlar nasıl tek tek çözüldü
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AK Parti’nin Kürtçe devrimi! Yasaklar nasıl kaldırıldı? Sorunlar nasıl tek tek çözüldü
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AK Parti’nin Kürtçe devrimi! Yasaklar nasıl kaldırıldı? Sorunlar nasıl tek tek çözüldü