AK Parti’nin Kürtçe devrimi! Yasaklar nasıl kaldırıldı? Sorunlar nasıl tek tek çözüldü?

Sözde 'Kürt sorunu' seslerinin aksine, Türkiye'de Kürt sorununun akla bile gelmediği yıllarda AK Parti büyük bir sorumluluk aldı. 19 yılda sorunların çözümü için devrim niteliğinde adımlar attı. Kürtçenin evlerde bile konuşulmaya korkulduğu yıllardan sokaklarda özgürce konuşabildiği yıllara gelindi.