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AK Parti’nin Kürtçe devrimi! Yasaklar nasıl kaldırıldı? Sorunlar nasıl tek tek çözüldü?

Sözde 'Kürt sorunu' seslerinin aksine, Türkiye'de Kürt sorununun akla bile gelmediği yıllarda AK Parti büyük bir sorumluluk aldı. 19 yılda sorunların çözümü için devrim niteliğinde adımlar attı. Kürtçenin evlerde bile konuşulmaya korkulduğu yıllardan sokaklarda özgürce konuşabildiği yıllara gelindi.

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Giriş Tarihi: 09.11.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 11:53
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AK Parti’nin Kürtçe devrimi! Yasaklar nasıl kaldırıldı? Sorunlar nasıl tek tek çözüldü
AK Parti’nin Kürtçe devrimi! Yasaklar nasıl kaldırıldı? Sorunlar nasıl tek tek çözüldü

Seçimlerde Kürtçe propaganda yapılmasının önü açıldı

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GALERİ DEVAM EDİYOR
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AK Parti’nin Kürtçe devrimi! Yasaklar nasıl kaldırıldı? Sorunlar nasıl tek tek çözüldü
AK Parti’nin Kürtçe devrimi! Yasaklar nasıl kaldırıldı? Sorunlar nasıl tek tek çözüldü

Kürtçe kültürel faaliyetler desteklendi

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AK Parti’nin Kürtçe devrimi! Yasaklar nasıl kaldırıldı? Sorunlar nasıl tek tek çözüldü
AK Parti’nin Kürtçe devrimi! Yasaklar nasıl kaldırıldı? Sorunlar nasıl tek tek çözüldü

"Mem-u Zin" gibi Kürt Dili ve Edebiyatı'nın önemli eserleri yayımlandı

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AK Parti’nin Kürtçe devrimi! Yasaklar nasıl kaldırıldı? Sorunlar nasıl tek tek çözüldü
AK Parti’nin Kürtçe devrimi! Yasaklar nasıl kaldırıldı? Sorunlar nasıl tek tek çözüldü

Kürtçe tiyatro eserleri sahnelendi

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AK Parti’nin Kürtçe devrimi! Yasaklar nasıl kaldırıldı? Sorunlar nasıl tek tek çözüldü
AK Parti’nin Kürtçe devrimi! Yasaklar nasıl kaldırıldı? Sorunlar nasıl tek tek çözüldü

Cezaevlerinde Kürtçe görüşme yapılmasına izin verildi