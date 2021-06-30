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Tarih açıklandı! LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2021 LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı. Bu yılki LGS merkezi ve yerel yerleştirmelerde, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri kullanılmayacak. Kılavuzun yayımlanması ile birlikte lise tercihlerinin hangi tarihte başlayacağı belli oldu. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2021 LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2021 15:04 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 15:04
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Tarih açıklandı! LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2021 LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı. LGS puanıyla öğrenci alan okullar için 10 tercih yapılabilecek. Türkiye genelinde 2.091 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Öğrenciler, tercihlerini yaparken Bakanlığın kullanıma açtığı tercih robotundan da yararlanabilecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2021 LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih açıklandı! LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2021 LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 LGS kapsamında lise tercihleri 5 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihlerin ortaokul müdürlüklerine onaylatılması zorunludur.

LGS 2021 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

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Tarih açıklandı! LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2021 LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LİSE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okulu tercih edebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

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Tarih açıklandı! LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2021 LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 okul, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları, "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları, "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

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Tarih açıklandı! LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2021 LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecekler.