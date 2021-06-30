30 Haziran 2021, Çarşamba
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Tarih açıklandı! LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2021 LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı. Bu yılki LGS merkezi ve yerel yerleştirmelerde, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri kullanılmayacak. Kılavuzun yayımlanması ile birlikte lise tercihlerinin hangi tarihte başlayacağı belli oldu. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2021 LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 30.06.2021 15:04 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 15:04
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