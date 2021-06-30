Başkan Erdoğan CHP’nin gerçek dışı iddialarını bu video ile gözler önüne serdi! İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalan ve iftira siyaseti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıkamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadIr. Adı da yalan terörüdür. CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, tıp biliminin psikiyatrinin konusudur. Allah şifa versin." şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, CHP'nin gerçek dışı iddialarının gözler önüne serildiği videoyu izletti. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftira siyaseti...