Kamuda mesai saatleri değişti mi? 1 Temmuz'da esnek çalışma bitecek mi? Kamu çalışma saatleri için flaş gelişme

KAMUDA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ? ESNEK ÇALIŞMA...

Salgının seyrini kontrol altına almak adına yurt genelinde bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma sistemine geçilmiş, genelgede belirtilen kişilerin idari izinli sayılmaları kararlaştırılmıştı. Yeni normalleşme sürecine göre, kamuda esnek çalışma sona erecek ve 1 Temmuz itibarıyla normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdürek.