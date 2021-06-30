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Haberler Galeri Kamuda mesai saatleri değişti mi? 1 Temmuz'da esnek çalışma bitecek mi? Kamu çalışma saatleri için flaş gelişme

Kamuda mesai saatleri değişti mi? 1 Temmuz'da esnek çalışma bitecek mi? Kamu çalışma saatleri için flaş gelişme

Son dakika... Kamu mesai saatleri değişti mi? Kovid-19 ile mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma sistemine geçilmişti. 1 Temmuz sonrasında normalleşme sürecine geçiş yapılacak Türkiye'de gözler kamu çalışma saatlerine çevrildi. Peki, Kamuda mesai saatleri değişti mi? 1 Temmuz'da esnek çalışma bitecek mi? Kamu çalışma saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 30.06.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 15:57
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Kamuda mesai saatleri değişti mi? 1 Temmuz'da esnek çalışma bitecek mi? Kamu çalışma saatleri için flaş gelişme

Kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme heyecanı yaşanıyor. 1 Temmuz'dan sonra normallaşme sürecine geçiş yapılacak. Üçüncü kademeli normalleşme ile birlikte gözler kamuda mesai saatlerinin nasıl olacağına çevrildi. Cumhurbaşkanlığının kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme sürecine ilişkin genelgesi yayımlandı. Peki, kamuda mesai saatleri değişti mi? 1 Temmuz'da esnek çalışma bitecek mi? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kamuda mesai saatleri değişti mi? 1 Temmuz'da esnek çalışma bitecek mi? Kamu çalışma saatleri için flaş gelişme

KAMUDA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ? ESNEK ÇALIŞMA...

Salgının seyrini kontrol altına almak adına yurt genelinde bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma sistemine geçilmiş, genelgede belirtilen kişilerin idari izinli sayılmaları kararlaştırılmıştı. Yeni normalleşme sürecine göre, kamuda esnek çalışma sona erecek ve 1 Temmuz itibarıyla normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdürek.

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Kamuda mesai saatleri değişti mi? 1 Temmuz'da esnek çalışma bitecek mi? Kamu çalışma saatleri için flaş gelişme

KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK?

Ancak, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç) ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edilecek.

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Kamuda mesai saatleri değişti mi? 1 Temmuz'da esnek çalışma bitecek mi? Kamu çalışma saatleri için flaş gelişme

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan genelgede, 14 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu 2021/8 sayılı genelgenin yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek, 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

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Kamuda mesai saatleri değişti mi? 1 Temmuz'da esnek çalışma bitecek mi? Kamu çalışma saatleri için flaş gelişme

Genelgede, Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç) ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanların idari izinli sayılmaya devam edileceği bildirildi.