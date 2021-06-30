30 Haziran 2021, Çarşamba
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Kamuda mesai saatleri değişti mi? 1 Temmuz'da esnek çalışma bitecek mi? Kamu çalışma saatleri için flaş gelişme
Son dakika... Kamu mesai saatleri değişti mi? Kovid-19 ile mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma sistemine geçilmişti. 1 Temmuz sonrasında normalleşme sürecine geçiş yapılacak Türkiye'de gözler kamu çalışma saatlerine çevrildi. Peki, Kamuda mesai saatleri değişti mi? 1 Temmuz'da esnek çalışma bitecek mi? Kamu çalışma saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 30.06.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 15:57
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