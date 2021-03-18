Tarih açıklandı: 60-65 yaş arası ne zaman aşı olacak? 60-65 yaş arası aşı randevusu nasıl alınır? Buna dikkat!

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama süreci devam ediyor. 65 yaş üstü aşılamanın tamamlanmasının ardından gözler 60-65 yaş arası gruba çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama süreci ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık Peki, 60-65 yaş arası ne zaman aşı olacak? 60-65 yaş arası aşı randevusu nasıl alınır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.03.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 12:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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