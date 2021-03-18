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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Tarih açıklandı: 60-65 yaş arası ne zaman aşı olacak? 60-65 yaş arası aşı randevusu nasıl alınır? Buna dikkat! Tarih açıklandı: 60-65 yaş arası ne zaman aşı olacak? 60-65 yaş arası aşı randevusu nasıl alınır? Buna dikkat! Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama süreci devam ediyor. 65 yaş üstü aşılamanın tamamlanmasının ardından gözler 60-65 yaş arası gruba çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama süreci ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık Peki, 60-65 yaş arası ne zaman aşı olacak? 60-65 yaş arası aşı randevusu nasıl alınır? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 18.03.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 12:16
60-65 yaş arası ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. 15 günde birçok ilde vaka sayısında artış görüldüğünü belirten Bakan Koca, aşılama sürecine ilişkin de bilgiler verdi. 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşılarının tamamlanmasının ardından 60-65 yaş grubunda aşılamanın başlanacağı açıklandı. Peki, 60-65 yaş arası ne zaman aşı olacak? 60-65 yaş arası aşı randevusu nasıl alınır? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 60-65 YAŞ ARASI NE ZAMAN AŞI OLACAK?
60-65 yaş arası aşılama süreci önümüzdeki hafta başlayacak. Bakan Koca, 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşılarının tamamlandığını belirterek,
"Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak." dedi. BAKAN KOCA UYARDI
Bakan Koca açıklamasının devamında,
"Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin." uyarısında bulundu. MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
* Covid-19 aşı randevusu alabilmek için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) resmi internet adresini açın.
* Açılan sayfada e-Devlet ile giriş yapabileceğiniz butona tıklayın ya da üye olduktan sonra siteye giriş yapın.
* Daha sonra açılan ekranın sağ tarafında yer alan
"Hastane randevusu al" butonuna tıklayın.
* "Genel Arama" seçeneğini işaretleyin.
* "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyin.
* Açılan ekrandaeğer sağlık çalışanı değilseniz
"COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır. Diğer yaş grupları için randevu tarihleri ilerleyen günlerde belli olacak.