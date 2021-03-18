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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Açık lise kayıtları ne zaman bitiyor? 2021 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, online mı yapılacak? İşte takvim... Açık lise kayıtları ne zaman bitiyor? 2021 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, online mı yapılacak? İşte takvim... AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönem kayıtları ve ders seçme işlemleri devam ediyor. AÖL'e kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılıyor. İlköğretim/ortaokul mezunu olup e-okul'da kaydı olan öğrenciler ile Açık Öğretim Ortaokulu mezunu olan öğrenciler için, ilk (yeni) kayıt işlemleri sürüyor. Peki, açık lise kayıtları ne zaman bitiyor? 2021 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, online mı yapılacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 18.03.2021 15:30 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 15:30
Açık lise kayıtları ne zaman bitiyor? 2. dönem sınavları ne zaman? gibi sorular, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Herhangi bir sebepten dolayı eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler, 2. dönem sınavları ve kayıtları ile ilgili detayları araştırıyor. MEB tarafından konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, açık lise kayıtları ne zaman bitiyor? 2021 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, online mı yapılacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÇIK LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
İlköğretim/ortaokul mezunu olup e-okul'da kaydı olan öğrenciler ile Açık Öğretim Ortaokulu mezunu olan öğrenciler için, 2020/2. Dönem ilk (yeni) kayıt işlemleri 19 Mart 2021 tarihinde sona erecek.
Açık Öğretim Lisesine; ilköğretim/ortaokul mezunu olup e-okul da kaydı olan öğrenciler ile Açık Öğretim Ortaokulu mezunu olan öğrenciler, 15 Mart 2021 tarihinden 19 Mart 2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar ilk kayıt yaptırabilecekler.
Örgün eğitimde halen liselere kayıtlı veya tasdiknameli olan öğrenciler kayıt yaptıramayacak, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde kayıtlı olan öğrenciler Açık Öğretim Lisesine geçiş yapamayacak.
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "sınav ücretini" ödemek zorundadır.
2020 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.
(50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)
Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.