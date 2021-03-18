Açık Öğretim Lisesine; ilköğretim/ortaokul mezunu olup e-okul da kaydı olan öğrenciler ile Açık Öğretim Ortaokulu mezunu olan öğrenciler, 15 Mart 2021 tarihinden 19 Mart 2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar ilk kayıt yaptırabilecekler.

Örgün eğitimde halen liselere kayıtlı veya tasdiknameli olan öğrenciler kayıt yaptıramayacak, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde kayıtlı olan öğrenciler Açık Öğretim Lisesine geçiş yapamayacak.