Tarih açıklandı! 2022 Lisans KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları 31 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sınava ait temel soru kitapçıkları ve ceaap anahtarlarının yayımlanması ile birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit eden adaylar, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, 2022 Lisans KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 01.08.2022 13:35 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 13:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL