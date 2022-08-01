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Haberler Galeri Tarih açıklandı! 2022 Lisans KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri...

Tarih açıklandı! 2022 Lisans KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları 31 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sınava ait temel soru kitapçıkları ve ceaap anahtarlarının yayımlanması ile birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit eden adaylar, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, 2022 Lisans KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2022 13:35 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 13:35
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Tarih açıklandı! 2022 Lisans KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Lisans KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da uygulandı. Kamuda personel olarak görev almak isteyen adayların katılım sağladığı KPSS'nin sonuçları heyecanla bekleniyor. KPSS sonuçları ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldi. Peki, 2022 Lisans KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih açıklandı! 2022 Lisans KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri...

2022-KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Temmuz'da gerçekleştirilecek KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavının sonuçları 02 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

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Tarih açıklandı! 2022 Lisans KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri...

KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

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Tarih açıklandı! 2022 Lisans KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri...

2022 KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

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Tarih açıklandı! 2022 Lisans KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri...

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2022 yılında 2022-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2022 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.