01 Ağustos 2022, Pazartesi
Darbedilip ölümle tehdit edilen sosyal medya fenomeni İrem Ay yine şikayetçi oldu! MİT değil CIA bile elimden alamaz
Eşi Berkay Saner tarafından işkence gören sosyal medya fenomeni İrem Ay, ölüm tehditleri aldığını söyledi. 3. kez adliyeye giderek şikayetçi olan Ay, Berkay Saner ve ailesinin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtti. İşte şikayet dilekçesinde yer alan korkunç tehditler...
Giriş Tarihi: 01.08.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 11:54
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