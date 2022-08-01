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Haberler Galeri Darbedilip ölümle tehdit edilen sosyal medya fenomeni İrem Ay yine şikayetçi oldu! MİT değil CIA bile elimden alamaz

Darbedilip ölümle tehdit edilen sosyal medya fenomeni İrem Ay yine şikayetçi oldu! MİT değil CIA bile elimden alamaz

Eşi Berkay Saner tarafından işkence gören sosyal medya fenomeni İrem Ay, ölüm tehditleri aldığını söyledi. 3. kez adliyeye giderek şikayetçi olan Ay, Berkay Saner ve ailesinin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtti. İşte şikayet dilekçesinde yer alan korkunç tehditler...

Giriş Tarihi: 01.08.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 11:54
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Darbedilip ölümle tehdit edilen sosyal medya fenomeni İrem Ay yine şikayetçi oldu! MİT değil CIA bile elimden alamaz

Sosyal medya fenomeni İrem Ay, boşanma davası sonrası tehditlerin devam ettiği gerekçesi ile eşi Berkay Saner'den şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde korkunç tehditler yer aldı.

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Darbedilip ölümle tehdit edilen sosyal medya fenomeni İrem Ay yine şikayetçi oldu! MİT değil CIA bile elimden alamaz

Eşi Berkay Saner tarafından işkence gördüğünü iddia ettiği olaylara ilişkin fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak gündeme gelen sosyal medya fenomeni İrem Ay, boşanma davası açtı ve mahkemeden üçüncü kez korunma talebinde bulundu.

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Darbedilip ölümle tehdit edilen sosyal medya fenomeni İrem Ay yine şikayetçi oldu! MİT değil CIA bile elimden alamaz

Sosyal medya fenomeni İrem Ay (28), 5 ay önce sosyal medya üzerinden eşi tarafından işkenceye maruz kaldığını iddia etmiş ve şiddetin fotoğrafını paylaşmıştı. Exatlon yarışmasıyla tanınan Dilan Ay'ın kardeşi olan İrem Ay, paylaştığı fotoğraflardan birinde eşinin kendisini darp ettikten sonra bayıldığını ve başında gülerek selfie çektiğini öne sürmüştü.

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Darbedilip ölümle tehdit edilen sosyal medya fenomeni İrem Ay yine şikayetçi oldu! MİT değil CIA bile elimden alamaz

İrem Ay'ın bu görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmış, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekmişti. Görüntülerin ardından İrem Ay, mahkemeye başvurarak eşi Berkay Saner ile ailesi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

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Darbedilip ölümle tehdit edilen sosyal medya fenomeni İrem Ay yine şikayetçi oldu! MİT değil CIA bile elimden alamaz

İrem Ay ile 5 yıllık eşi Berkay Saner, yeniden mahkemelik oldu. Eşinin sürekli kendisini tehdit ettiğini, fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddetine maruz kaldığını öne süren İrem Ay, 'hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış' sebebiyle boşanma davası açtı ve üçüncü kez korunma talebinde bulundu.